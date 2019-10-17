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Зеленые бананы: чем они лучше желтых

Зеленые бананы: чем они лучше желтых
14:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Зеленые плоды на самом деле намного полезнее желтых, а значит покупать именно их будет верным решением.

Закупая фрукты и в частности бананы, мы привыкли, что плоды должны быть ярко желтого цвета — это признак их спелости. Недозрелые или перезрелые бананы обычно приобретают в последнюю очередь.

Питательный состав существенно изменяется вместе с этапами созревания бананов. Разберем достоинства и недостатки зеленых и желтых плодов.

Зеленые бананы

Какие плюсы:

  • В них содержится больше устойчивого крахмала, который еще не успел преобразоваться в сахар, из-за чего у таких плодов невысокий гликемический индекс

  • Полезнее для ЖКТ

  • Диабетикам (II типа) также будут болезны именно зеленые бананы

  • Девушкам, которые следят за питанием, зеленые бананы не принесут вреда для фигуры

Минусы:

  • Из-за повышенного содержания устойчивого крахмала может быть вздутие живота

Желтые бананы

Какие плюсы:

  • Проще усваиваются организмом

  • Высокий уровень антиоксидантов

  • Они вкуснее

Какие минусы:

  • Высокий гликемический индекс (в них больше сахара)

  • Чем более вызревший плод, тем ниже содержание полезных микроэлементов

  • Сахар в составе банана быстро превращается в моносахариды.

Так что, полезнее будет выбрать именно зеленые бананы.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Фрукты, Бананы, Зеленые бананы, Желтые бананы.
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