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Основные признаки рака груди, которые обязывают обратиться к маммологу

Основные признаки рака груди, которые обязывают обратиться к маммологу
17:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Из-за рака молочной железы каждый час умирает одна женщина. На ранних стадиях заболевание легко диагностируется и поддается лечению.

На поздних стадиях вылечить рак сложно.

1. Вы чувствуете в груди комочки
2. Кожа на груди изменила цвет
3. Грудь изменила размер
4. Кожа потеряла эластичность
5. Соски изменили привычную форму
6. Появились выделения из груди

Как свидетельствует статистика, на 1 стадии рак груди излечивается у 95% женщин, на 2 стадии в 80%, а на 3 стадии – 50%

Когда стоит обращаться к маммологу

Посещать маммолога, как и гинеколога, следует раз в год. И если вы давно не ходили к врачу, лучше записаться на встречу немедленно.

Особенно если:

Вы чувствуете в груди комочки

Образования в виде комочков могут быть вызваны беременностью, вскармливанием грудью или даже менструальным циклом. Также это могут быть кисты и другие заболевания. Однако, если они не проходят в течение месяца – запишитесь к врачу. Женщина самостоятельно может выявить зарождение онкологического заболевания молочных желез 

Кожа на груди изменила цвет

Если кожа вокруг груди меняет цвет, приобретает красный оттенок, или просто воспалена – это повод идти к маммологу. Во время вскармливания грудью это является признаком мастита.

Грудь изменила размер 

Наше тело асимметричное, визуально грудь могут быть непропорциональной. Но если одна грудь заметно изменилась в размере, а вторая выглядит как и раньше, это тоже является поводом обратиться к врачу.

Кожа потеряла эластичность

Если кожа стала напоминать апельсиновую корку или неестественную текстуру – это еще один повод насторожиться и проверить состояние здоровья молочных желез. Это может быть симптомом их воспаления. Коварство новообразований в молочной железе заключается в том, что они никак себя не проявляют на ранних стадиях.

Соски изменили привычную форму 

У женщин бывают плоские соски, это не признак патологии. Но если, всю жизнь они были выпуклые, а вдруг изменили форму, обратитесь к врачу. 

Появились выделения из груди

Единственным естественным выделением из груди может быть молоко во время вскармливания. Во всех других случаях, если вы заметили у себя выделения, необходимо пройти обследование. Это может свидетельствовать о дисбалансе гормонов или быть симптомом других заболеваний.

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Наличие вышеперечисленных симптомов может быть признаками менее серьезных состояний, которые не являются злокачественными (инфекция или киста). Важно, чтобы любые изменения молочной железы были проверены врачом. Если Вас беспокоит один или несколько из перечисленных выше симптомов, необходимо обратиться к квалифицированному онкологу, который назначит обследование и установит правильный диагноз.

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Рак, Здоровье, Рак груди, Женское здоровье, Маммолог.
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