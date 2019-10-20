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В октябре украинцы попадут в эпицентр мощной магнитной бури

В октябре украинцы попадут в эпицентр мощной магнитной бури
21:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Магнитная буря или геошторм – это колебания магнитного поля нашей планеты, которые происходят во время высокой солнечной активности.

Солнце обещает быть спокойным в октябре, и в начале месяца сильных геомагнитных колебаний не предусмотрено. В конце месяца ожидаются две магнитных бури, сообщает Лаборатория Рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Когда будут магнитные бури в октябре?

24 и 25 октября будут две магнитные бури уровня G1. Уровень G1 – самая слабая мощность бури по пятибалльной шкале.

Также в некоторые дни месяца ожидается небольшое возбуждение магнитосферы: 6, 21 и 26 октября.

Как магнитные бури влияют на самочувствие?

На самом деле, научно-обоснованные исследования и доказательства о том, что магнитные бури влияют на ощущения человека – до сих пор отсутствуют. Однако многие люди убеждены в том, что изменения в магнитном поле влияют на сердце и сосуды, нервную систему и даже на электроэнергию.

Также некоторые люди уверяют, что ощущают магнитные бури из-за перепадов настроения и головных болей. 

Метеозависимость – что это?

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Это болезненная реакция организма на смену погоды, например, перепады атмосферного давления или температуры воздуха. Экс-глава охраны здоровья Ульяна Супрун заявила, что до сих пор нет подтверждений о вреде магнитосферы.

Здоровье 24 советует проследить, действительно ли на вас влияет солнечная активность, ведь это могут быть симптомы других заболеваний, которые вы можете диагностировать и вылечить.

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Здоровье, Бури, Магнитные бури, Советы медиков, Как пережить магнитные бури.
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