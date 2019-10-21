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Но это не так: продукты, которые мы считали вредными (Фото)

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Но это не так: продукты, которые мы считали вредными (Фото)
02:34 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В этом материале мы рассказываем о продуктах, которые принято считать полезными, хотя на самом деле все не так однозначно.

  • 1

    Соль

    Когда-то соль называли "белым ядом". Но при умеренном потреблении она совершенно безвредна, а наоборот, если мы прекращаем ее потреблять, тело начинает вырабатывать гормоны и энзимы, которые повышают кровяное давление.

  • 2

    Яйца

    Говорят, что нужно ограничить потребление яиц из-за холестерина. Но спустя некоторое время ученные доказали, что существует 2 вида холестерина, и яйца содержат "хороший". Яйца богаты железом и белком, а также разными антиоксидантами.

  • 3

    Попкорн

    Вы знаете, что в попкорне содержится больше антиоксидантов (полифенолов), чем в овощах и фруктах? Именно эти вещества снижают риск сердечных заболеваний и рака.

    Лучше употреблять попкорн, который не содержит искусственных добавок.

  • 4

    Белый рис

    Белый рис не содержит глютен и помогает предотвратить хронические проблемы с пищеварением. Он легко усваивается и помогает вывести токсины.

  • 5

    Пицца

    В пицце нет ничего плохого, если приготовить ее дома! Это отличный источник самых разных веществ!

Можно ли похудеть, употребляя яичные желтки

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Продукты, Еда, Питания, Вредные.
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