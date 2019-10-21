Как сидячий образ жизни влияет на сердце

Новости шоу бизнеса:Сидячий образ жизни способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Как думаете, достаточно ли активный образ жизни ведут большинство людей на Земле? По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослому человеку для поддержания здоровья требуется не менее 150 минут умеренно интенсивной нагрузки в неделю. Однако результаты последних исследований показали, что каждый четвертый взрослый ведет недостаточно активный образ жизни. Работа за компьютером и редкие прогулки по мнению специалистов могут оказаться еще вреднее для здоровья, чем считалось раньше. Согласно результатам последнего исследования, которое было посвящено влиянию физической активности на тело человека, 14 дней без физических нагрузок грозят развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем опасен сидячий образ жизни?

Ни для кого не секрет, что физическая активность полезна для здоровья. Еще в 1950-х годах связь между повседневной физической активностью и здоровьем была выявлена в исследовании лондонских транспортников. Результаты показали, что водители автобусов чаще переживали сердечный приступ, чем их коллеги проводники. Основное различие между этими двумя группами заключалось в том, что проводники проводили свой рабочий день на ногах, собирая плату за проезд с пассажиров, а водители автобусов — сидя. С тех пор физическую активность принято считать «чудодейственным средством» от сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, современное общество ведет более сидячий образ жизни, чем когда-либо в истории, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний остается основной причиной смерти во всем мире.

Необходимо заботиться о здоровье сердца и сосудов

По этой причине исследователи захотели выяснить какие именно последствия ждут тех, кто пренебрегает физической активностью. Для исследования специалисты привлекли молодых испытуемых (в возрасте от 18 до 50 лет), без лишнего веса (ИМТ менее 30), а также физически активных (это означает, что испытуемые в среднем совершают более 10 тысяч шагов в день). Проведя оценки для измерения состояния кровеносных сосудов, контроля уровня сахара в крови и общего состояния здоровья ученые попросили испытуемых вести неактивный образ жизни в течение двух недель. Для этого участникам было предложено не превышать 1500 шагов в день. Через две недели исследователи провели повторную оценку состояния кровеносных сосудов, уровня сахара в крови и общего здоровья испытуемых, чтобы выяснить, какое влияние на них оказали две недели бездействия. Затем ученые попросили испытуемых возобновить прежний образ жизни. Через две недели исследователи проверили маркеры здоровья участников исследования, чтобы узнать, вернулись ли показатели здоровья в исходную точку до начала исследования.

Ученые обнаружили, что после двух недель без физической активности у испытуемых наблюдалось снижение функции артерий. Чтобы измерить ее, исследователи использовали технику визуализации, под названием дилатация протока. Она измеряет, насколько хорошо артерии расширяются и сужаются. Таким образом, было установлено, что на начало развития сердечно-сосудистых заболеваний влияет отсутствие физической активности. Помимо прочего, результаты выявили увеличение риска развития диабета, увеличения веса и чувствительности к инсулину. Однако наиболее важным результатом работы ученых является то, что после двух недель отсутствия физической активности, состояние здоровья испытуемых не вернулось к показателям до начала исследования.

Как сохранить сердце здоровым?

Полученные результаты свидетельствуют о том, что негативное влияние на здоровье в реальных условиях может оказать даже пляжный отдых на протяжении двух недель или грипп. Иными словами, здоровье сердца находится под угрозой при отсутствии умеренной физической активности. Но возможно ли исправить ситуацию? По мнению специалистов, небольшие изменения в повседневной жизни могут оказать значительное влияние на здоровье — как положительное, так и отрицательное. Людей следует поощрять к повышению уровня физической активности любым возможным способом, ведь простое увеличение ежедневной физической активности может принести ощутимую пользу.

Чаще гуляйте на свежем воздухе

Вы можете выходить на ежедневную десятиминутную прогулку в обеденный перерыв, не сидеть все 8 часов на протяжении рабочего дня, парковаться дальше от дома или супермаркета, чтобы пройтись пешком. Мы уже рассказывали вам о пагубном влиянии сидячего образа жизни на здоровье, так что если вы все еще пренебрегаете своим здоровьем и не уделяете времени физической активности, пора это изменить.