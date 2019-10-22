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Как быстро уснуть без снотворного: 5 природных средств

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Как быстро уснуть без снотворного: 5 природных средств
05:51 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Естественные методы, которые усыпят не хуже детской сказки.

  • 1

    Хмель

    Его издавна использовали для лечения проблем со сном. Но это не значит, что нужно употреблять пиво вместо снотворного, ведь ученые давно доказали, что алкоголь ухудшает качество сна. Хмель часто входит в состав успокоительных средств. "Коктейль" из 120 мл хмеля и 500 мг валерианы станет твоим надежным спасителем.

  • 2

    Валерьяна

    Это растение вызывает возбуждающую реакцию у кошек, но успокаивающую - у человека. Настойку или таблетку валерианы рекомендуется принимать за 30 минут до сна. Попадая в организм, она влияет на выработку сератонина, который способствует уменьшению тревожности, усталости, а также положительно влияет на метаболизм.

  • 3

    Ромашка

    Настойка, чай или капсулы - принимай ромашку в удобном для тебя виде - и будешь спать, как младенец. Правда, цветок вряд ли поможет от хронической бессонницы. Ромашка подарит замечательный отдых тем, кто просто не может уснуть. К тому же, это невероятное удовольствие - выпить ароматного травяного чая с ромашкой, просматривая интересный фильм или нежась в ванной.

  • 4

    Киви

    Согласно исследованиям китайских ученых, проведенных в 2014 году, два киви, которые ты съел за час до отдыха, помогают увеличить время сна на 13%, а также уменьшить возбуждение. Теперь ты знаешь еще одно полезное свойство вкусного фрукта, кроме того, что он является источником витамина С и положительно влияет на твой иммунитет.

  • 5

    Вишня

    Несколько лет назад ученые Университета штата Луизиана показали, что вишня помогает спать дольше - примерно на 1,5 часа в сутки. В дополнение, сок вишни (натуральный!) является источником мелатонина и триптофана.

Сезонный перевод времени: влияние на организм человека

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Здоровье, Сон, Природные средства, Снатворное.
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