Источники растительного белка, которые можно найти на любой кухне

1 Киноа и другие цельнозерновые. Цельнозерновые крупы - лучший источник протеина для веганов и вегетарианцев. Но если говорить о потреблении протеина, то безусловной "королевой" круп стоит признать киноа. Именно киноа дает организму полноценный белок, обладающий высокой биологической ценностью. (Неполноценные белки - те, которые содержат недостаточный набор аминокислот, они труднее усваиваются - именно поэтому не стоит сильно налегать, например, на горох и фасоль, богатые протеином). Киноа легко усваивается, ее биологическая доступность выше, чему у большинства круп (ближайшие конкуренты - соя и чечевица). Всего одна чашка киноа содержит 18 грамм протеина (и в придачу 9 грамм клетчатки). Неплохо для растительной пищи, согласитесь? Другие хорошие источники растительного протеина - цельнозерновой хлеб, бурый рис и ячмень.

2 Фасоль, чечевица и другие бобовые. Все бобовые, и в том числе горох - богатые источники растительного протеина. Черные бобы, фасоль, индийский дал (вид чечевицы), горошек половинками - все это замечательные источники здоровых растительных калорий. Одна банка консервированных бобов содержит более 13 г протеина! Но будьте внимательны - содержащийся в бобовых фермент стахиоза может вызывать вспучивание желудка и газы. Этого можно избежать, потребляя горох и другие бобовые в разумных количествах, и в сочетании с другими белковыми продуктами - например, желтая или красная чечевица хорошо сочетается с белым рисом басмати (такое диетическое блюдо называется кхичари и очень популярно в Индии).

3 Тофу и другие соевые продукты. Соя известна своим замечательным свойством менять вкус в зависимости от способа приготовления и добавленных приправ. Поэтому из сои делают такое количество непохожих друг на друга продуктов. Действительно, ведь соевое молоко - это лишь вершина "соевого айсберга"! Соевый йогурт, соевое мороженое, соевые "орешки" и соевый сыр, текстурированный соевый протеин и темпе - все это настоящие деликатесы. Кроме того, в соевые продукты иногда специально добавляют важные микроэлементы - например, кальций, железо или витамин В12. Кусочек тофу размером с чайную чашку содержит 20 грамм протеина, а чашка соевого молока - 7 грамм протеина. Тофу можно добавлять при жарке овощей, в спагетти, супы и салаты. Стоит учесть, что регулярное употребление соевого молока, в силу специфического состава микроэлементов, полезнее женщинам, чем мужчинам.

4 Орехи, семена, и ореховое масло. Орехи, особенно арахис, кешью, миндаль и грецкие орехи, а также такие семена, как кунжут и подсолнечник - важный источник протеина для веганов и вегетарианцев. Все они содержат значительное количество жира, поэтому налегать на них не стоит, если только вы не занимаетесь спортом, сжигая таким образом повышенное количество калорий. Орехи отлично подходят для быстрого перекуса без отрыва от дел! Большинству детей (и многим взрослым) нравится ореховое масло, которое содержит орехи в наиболее легко усваиваемой форме - ореховой пасты. Также, если орехи в вашем желудке перевариваются не идеально, их можно замачивать на ночь. Если вам поднадоело арахисовое масло, поищите ореховое масло из кешью или масло из соевых бобов. Две столовых ложки орехового масла содержат около 8 грамм протеина.

5 Сейтан, веганские бургеры и мясо-заменители. Заменители мясных продуктов, такие как веганские колбасы и соевое "мясо", очень богаты протеином. В таких продуктах обычно используется либо соевый протеин, либо пшеничный протеин (пшеничный глютен), либо их комбинация. Основной плюс этих продуктов в том, что их можно разогревать или даже обжаривать (в том числе на гриле!), чтобы разнообразить свой рацион чем-то вкусненьким. Довольно прост в приготовлении и весьма богат протеином домашний соевый сейтан; при этом, 100 грамм сейтана содержат целых 21 грамм протеина!

6 Темпе. Темпе делают из обработанных, слабо ферментированных соевых бобов, слепленных в лепешки. Если это звучит недостаточно аппетитно для вас, не берите в голову - на самом деле темпе это фактически тот же сейтан, только чуть более плотный. 100 грамм темпе - из которого приготовляют миллион разных вкусных блюд - содержит 18 грамм протеина, а это больше, чем 100 грамм тофу! Обычно темпе выбирают как основу для приготовления различных блюд те, кому не нравится вкус и консистенция тофу.