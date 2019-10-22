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Врачи подсказали, как восстановить зрение в домашних условиях
01:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ананасовый сок лечит кожу и улучшает зрение.

Польза для здоровья кожи. Ананасовый сок содержит витамин С и бета-каротин. Эти антиоксиданты участвуют в борьбе с повреждениями кожи, вызванными солнечным облучением и загрязнением, уменьшают выраженность морщин и улучшают общее состояние кожи. Витамин С также участвует в формировании коллагена — основного белка организма, что придает коже прочность и эластичность.

Глаза. Исследование с участием 1000 пар близнецов из Великобритании показало, что употребление продуктов, богатых витамином С, связано со снижением риска развития катаракты в 3 раза.

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Известно, что внутриглазная жидкость содержит витамин С, поэтому продукты с высоким содержанием этого вещества (например ананасовый сок) могут предотвращать нарушения, приводящие к развитию катаракты.

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Все по теме:

Кожа, Глаза, Зрение, Ананасы, Как улучшить зрение, Ананасовый сок, Польза ананасового сока, Свойства ананасового сока.
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