Врачи подсказали, как восстановить зрение в домашних условиях

Новости шоу бизнеса:Ананасовый сок лечит кожу и улучшает зрение.

Польза для здоровья кожи. Ананасовый сок содержит витамин С и бета-каротин. Эти антиоксиданты участвуют в борьбе с повреждениями кожи, вызванными солнечным облучением и загрязнением, уменьшают выраженность морщин и улучшают общее состояние кожи. Витамин С также участвует в формировании коллагена — основного белка организма, что придает коже прочность и эластичность.

Глаза. Исследование с участием 1000 пар близнецов из Великобритании показало, что употребление продуктов, богатых витамином С, связано со снижением риска развития катаракты в 3 раза.

Известно, что внутриглазная жидкость содержит витамин С, поэтому продукты с высоким содержанием этого вещества (например ананасовый сок) могут предотвращать нарушения, приводящие к развитию катаракты.