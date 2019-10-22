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Врачи назвали овощ, который самый полезный на каждый день

Врачи назвали овощ, который самый полезный на каждый день
04:00 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Тертая морковь является домашним средством № 1 против многих болезней.

Ученые утверждают, что ежедневное употребление моркови поможет вам защитить себя и свою семью от целого ряда недугов. По своей эффективности этот полезный овощ не уступает яблокам.

Польза моркови для нашего организма очень велика. Это просто суперовощ, который содержит все необходимые вещества для борьбы с вирусами и различными заболеваниями. Употребляя морковь — мы получаем провитамин А, витамины группы С, D, E, K, B6 и B1, органический натрий, биотин, калий, фосфор и магний.

Благодаря химическому соединению — бета-каротину, тертая морковь является домашним средством № 1 против рака.

Именно бета-каротин отвечает за ярко-оранжевый цвет моркови. Чем ярче овощ — тем больше в нем этого полезного вещества. Бета-каротин, он же витамин А, отвечает за синтез половых гормонов и состояние скелета, тем самым заботится о нормальном росте организма.

Витамин А благотворно воздействует на слизистые оболочки кожи, укрепляет зубы, кости, волосы, помогает восстановиться нервной системе после больших нагрузок, повышает устойчивость организма к различным инфекциям. Это отличный помощник во время беременности и в период лактации.

Недавние исследования показали, что бета-каротин — это прекрасный антиоксидант. Американские ученые подтверждают, что регулярное употребление моркови, а также всех оранжево-красных овощей, может продлить жизнь человека на 6-8 лет.

Одна средняя морковь может обеспечить нашему организму ежедневную норму витамина А.

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Употребление моркови оказывает общеукрепляющее действие на организм. Этот овощ полезен при малокровии и авитаминозе. Входящие в состав моркови вещества нормализуют обмен веществ, выводят вредные вещества и токсины, очищают кровь, улучшают работу всех внутренних органов.

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