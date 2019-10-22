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Мечта всех девушек: эффективные упражнения для плоского живота

Мечта всех девушек: эффективные упражнения для плоского живота
12:27 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Подтянутый живот красивой формы с тонкой талией – мечта многих женщин.

Помимо эстетических достоинств, плоский живот упрощает выбор нарядов, в то время как вздутый и толстый живот вынуждает нас чувствовать дискомфорт в облегающей и приталенной одежде. Как же сжечь жир и подтянуть живот? Мы выбрали несколько эффективных упражнений.

Собака мордой вниз

Упражнение "собака мордой вниз" в йоге называется "адхо мукха шванасана". Это одна из самых популярных асан, к которым прибегают даже не искушенные в искусстве йоги люди.

Нередко врачи рекомендуют эту позу тем, кто страдает от болей в спине. Данное упражнение великолепно помогает расправить позвоночник после неудобного сна или длительного сидячего образа жизни. Асана помогает укрепить спину и снять мышечные боли. Однако на этом плюсы асаны не заканчиваются. Выполняя упражнение "собака мордой вниз", вы ощутите тонус в районе живота, рук и ног. Данное упражнение можно смело считать комплексным.

Выполнение:

- поместите ладони и стопы на ширине плеч, упираясь ими в пол;

- подтянитесь, делая упор на пальцы ног;

- поднимите таз, при этом опустив голову вниз.

Спину следует держать ровно. Ни в коем случае не прогибайте спину вниз и не выгибайте ее дугой вверх.

Внимание! У позы есть ограничения. Эксперты не рекомендуют выполнять ее при проблемах с давлением, а так же при черепно-мозговых травмах и заболеваниях суставов.

Планка с переходом с ладоней на локти

Все виды планок – отличные упражнения для комплексных тренировок. Они помогают укрепить торс в целом, а так же улучшают форму ног, рук и подтягивают грудь. Не лишним будет пополнить свой комплекс упражнений планкой с переводом упора с ладоней прямых рук на согнутые предплечья.

Выполнение:

- примите позу для высокой планки, упираясь в пол ладонями;

- согните левый локоть и опуститесь на предплечье левой руки;

- согните второй локоть и опуститесь на предплечье правой руки;

- задержитесь на пару секунд в такой позе;

- поочередно выпрямляя локти, снова сделайте упор с предплечий на ладони.

Надо отметить, что планки – это прекрасные тренировки против жира на бедрах.

Диагональное скручивания торса из положения лежа

Диагональное (или перекрестное) упражнение со скручиваниями не только укрепит пресс и ножки. Это отличная тренировка для осиной талии, поскольку при скручиваниях убираются жировые складки на боках.

Выполнение:

- лягте на пол, положив ладони за голову;

- оторвите плечи от пола;

- поднимите ноги, согнув их в коленях;

- поверните торс влево, пока правый локоть не коснется левого колена;

- поверните торс в противоположную сторону, касаясь левым локтем правого колена.

Выполняйте упражнение в три захода с 10-15 повторами, попеременно меняя направление торса. Правый локоть тянем к левому колену, левый локоть – к правому колену.

Частичный подъем туловища из положения лежа

В отличие от полного подъема туловища, при выполнении данного упражнения не надо полностью садиться. Мы делаем лишь частичный подъем, оторвав от пола голову, плечи и верхнюю часть торса. Поясница остается на полу.

Выполнение:

- лягте на пол, согнув колени;

- приподнимите верхнюю часть корпуса и тянитесь пальцами к коленям;

- коснитесь колен и примите изначальное положение.

Так же можно выполнять упражнение, заведя ладони за голову. Если вы не привыкли к подобным занятиям и вам сложно поднять торс или ступни то и дело отрываются от пола, то стоит попросить кого-то подержать вам ступни. Так же можно завести ноги под какой-либо держатель, например, под кровать, диван или тяжелые гантели, которые будут удерживать ступни на месте.

Русский твист (русское скручивание туловища)

Русский твист – это одно из самых эффективных упражнений для быстрого скульптуирования пресса. Плюс упражнения в том, что его можно выполнять без специальных тренажеров. Однако есть и минус: русский твист это очень-очень-очень трудновыполнимое упражнение для новичков. Приготовьтесь к тому, что на первых порах вы сможете делать лишь пару поворотов и временами будете падать, теряя равновесие. Но красота стоит жертв: выполняйте русский твист ежедневно и скоро вы научитесь делать скручивания должным образом.

Выполнение:

- сядьте на пол и согните колени;

- слегка откинув торс назад, приподнимите бедра так, чтобы угол между бедрами и животом напоминал букву "V";

- держа ступни на весу, поворачивайте торс: влево, исходное положение, вправо.

Идеальный подтянутый живот: несложные шаги к животику, как с картинки

У данного упражнения есть несколько вариаций. Колени можно поочередно сгибать, делая упражнение комплексным, прорабатывающим и живот, и ноги. При сложностях с балансом, на первых порах можно держать ноги на весу, скрестив их. Когда научитесь удерживать правильную позицию, начните делать скручивания с весом, удерживая груз руками.

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Здоровье, Упражнения, Плоский живот.
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