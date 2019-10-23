Медики назвали полезные свойства оливкового масла

Новости шоу бизнеса:Оливковое масло снижает риск инсульта.

У людей, лишь изредка использующих оливковое масло, риск развития инсульта существенно ниже, чем у тех, кто не использует такое масло никогда, показало исследование, проведенное, во Франции.

Согласно результатам, полученным исследователями из Университета Бордо, рацион, предполагающий частое употребление оливкового масла, снижает риск развития инсульта в пожилом возрасте более чем на треть.

«Оливковое масло способствует «прочищению» артерий. Его присутствие в рационе питания – это простой, но эффективный способ поддерживать хорошее состояние сердечно-сосудистой системы», - констатировали ученые.

Авторы исследования проанализировали истории болезни 7625 человек в возрасте около 65 лет, отследив в них все изменения в состоянии здоровья за пять лет. Ученые установили: люди, которые используют оливковое масло в домашней кулинарии, на 41% реже подвергаются инсультам. Специалисты констатировали, что даже в тех случаях, когда люди лишь время от времени применяли оливковое масло в качестве заправки для салатов, риск развития инсульта был значительно более низким в сравнении с теми, кто его вообще никогда не ел.

По словам ученых, оливковое масло также усиливает защищенность организма от развития диабета, повышенного давления, избыточного холестерина и ожирения. Но и потреблять слишком много этого продукта не стоит. Эксперты отмечают, что как и любое растительное масло, оливковое крайне калорийно – это должны учитывать даже рьяные адепты ЗОЖ.