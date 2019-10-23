Скачать
Среда, 23.10.2019
Тейлор в Конгрессе опроверг слова Трампа об "отсутствии давления" на Украину
Тейлор в Конгрессе опроверг слова Трампа об "отсутствии давления" на Украину
Полиция устанавливает причины взрыва в центре Киева
Полиция устанавливает причины взрыва в центре Киева
Шахтер не смог обыграть Динамо З в Харькове (Видео)
Шахтер не смог обыграть Динамо З в Харькове (Видео)
Во сколько оценивается состояние британской королевской семьи
Во сколько оценивается состояние британской королевской семьи

Острая пища может увеличить продолжительность жизни

Острая пища может увеличить продолжительность жизни
03:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Специи в блюдах помогают жить дольше.

Употребление острой пищи связано с уменьшением риска ранней смерти – такие выводы сделали ученые. По мнению экспертов, этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении.

В ходе исследования было опрошено почти 500000 человек в Китае, на предмет, как часто они едят острую пищу. Участникам было от 30 до 79 лет, когда началось исследование, и они находились под наблюдением в течение 7 лет. За это время 20000 испытуемых умерли.

ак выяснилось, люди, которые ели острую пищу один или два дня в неделю, имели на 10% меньше шансов умереть в ходе исследования по сравнению с остальными. Такой результат был опубликован 4 августа в журнале The BMJ.

Более того, у людей, употреблявших острую пищу три дня в неделю и чаще, шансов умереть было на 14% меньше, чем у тех, кто ел острое реже, чем раз в неделю.

Правда, это было только наблюдение, и рано говорить, что есть причинно-следственная связь между острой пищей и низкой смертностью. Автор исследования Лю Ци, адъюнкт-профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне, считает, что нужно больше данных среди других популяций.

Исследователи пока не выяснили, почему специи связаны с низкой смертностью. Предыдущие исследования на клетках животных предложили несколько возможных механизмов. Например, острая пища, как выяснилось, снижает воспаление, улучшает распад жира в организме и изменяет состав кишечных бактерий.

Участников эксперимента также спрашивали, какие специи они предпочитают – свежий перец чили, сушеный перец чили, соус или масло чили. Среди людей, которые ели острую пищу раз в неделю, большинство предпочитало свежий и сушеный перцы.

Эти продукты можно есть на ужин без вреда для фигуры

На данный момент ученые считают, что необходимо установить, имеют ли пряности потенциал для улучшения здоровья и снижения смертности, или это всего лишь маркер других пищевых привычек и образа жизни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Специи, Продолжительность жизни, Острая пища.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Гороскоп на завтра, 23 октября 2019: все знаки Зодиака
03 "Наша позиция четкая": зампредседателя "Слуги народа" о проверках членов партии на полиграфе
04 "Выписан добротно": Марчук назвал плюсы нового законопроекта о СБУ
05 В "Украинском ядерном обществе" говорят о нарушении законодательства Кабмином
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания в Украине
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания
США &quot;открыли дверь&quot; в НАТО для Северной Македонии
США "открыли дверь" в НАТО для Северной Македонии
Матиоса уволили в запас
Матиоса уволили в запас
Король Таиланда женился на своей наложнице, лишив ее всех титулов
Король Таиланда женился на своей наложнице, лишив ее всех титулов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь