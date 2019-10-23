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Как разные типы упражнений влияют на наш мозг

Как разные типы упражнений влияют на наш мозг
14:29 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Исследователи выявили, что связь между физической нагрузкой и мозгом — это продукт эволюционного развития человека, в частности его существования как охотника-собирателя.

Физические упражнения могут приносить пользу не только мышцам и сердцу, но и головному мозгу.

В журнале "Trends in Neurosciences" опубликованы результаты нового исследования, проведенного учеными Аризонского университета (University of Arizona), США. 

Антрополог Дэвид Рэчлен (David Raichlen) и психолог Джин Александр (Gene Alexander) — авторы нового исследования, предлагают объяснять положительное влияние физических упражнений на мозг с помощью следующей модели. По их словам, когда человек перешел к образу жизни охотника-собирателя (около 2 млн лет назад), он начал выполнять задачи, которые были одновременно физически и психически сложными. Так, физическая активность и работа головного мозга оказались связаны. Исследователи предполагают, что психика человека эволюционировала таким образом, чтобы отвечать возрастанию уровня физической активности.

Физические упражнения оказывают положительное влияние на структуру и работу мозга. Понимание основы этой связи может помочь ученым в будущем разработать более эффективные схемы физических упражнений и рациональное вмешательство при возрастном ухудшении когнитивных способностей и нейродегенеративных заболеваниях, например, при болезни Альцгеймера.

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Примечательно, что участки мозга, наиболее напряженно работающие при сложной физической активности (например при добывании пищи), играют ведущую роль в процессах памяти и отвечают за управленческую деятельность (например задействованы в решении проблем и планировании). Именно эти участки мозга получают пользу во время физических упражнений, утверждают авторы нового исследования.

Процесс старения можно рассматривать как часть природного ответа на снижение физической активности, отметили ученые. Малоподвижный образ жизни может обусловливать отрицательные последствия для умственных способностей.

В будущем ученые планируют рассмотреть, как разные уровни физической активности и разные типы упражнений влияют на мозг. Например, исследование человеком новой окружающей среды может оказаться особенно полезным в этом аспекте, утверждают авторы нового исследования.

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Здоровье, Спорт, Работа мозга, Головной мозг, Упражнение, Советы медиков.
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