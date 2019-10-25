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Пятница, 25.10.2019
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Не для всех: 3 причины отказаться от молока

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Не для всех: 3 причины отказаться от молока
00:41 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:С детства мы слышим о пользе молока для человеческого организма. А что, если это совсем не так?

  • 1

    Самой известной пользой молока является высокое содержание кальция, укрепляющего организм, а в особенности зубы. Но как это не удивительно, потребляя молоко, мы кальций, напротив, только теряем. Кроме того, молоко имеет ряд и других негативных последствий: повышается риск заболевания раком, может появиться язва желудка, развивается остеопороз, в его составе могут присутствовать антибиотики. Также молоко содержит казеин - сложный белок, который негативно воздействует на организм. Кроме того, частое употребление молока может даже спровоцировать сахарный диабет.

  • 2

    75% населения Земли страдает от непереносимости лактозы. В детском возрасте у людей вырабатывается фермент лактаза, который и способствует усвоению молока. Чем старше человек становится, тем меньше он вырабатывается, а может и вовсе перестать воспроизводиться. Людям с непереносимостью лактозы употребление молока может нанести только вред: расстройство желудка, диарея, обезвоживание.

  • 3

    Аллергические реакции на молоко могут быть очень серьезными: отек Квинке, анафилактический шок, кожный зуд, крапивница. Аллергию вызывает большое содержание животного белка в продукте.

    Конечно, пить или не пить молоко - это личное дело каждого. Но перед тем, как выпить очередной стакан, стоит задуматься о возможных последствиях.

Не молоком единым: продукты, которые тоже неплохо укрепляют кости

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Здоровье, Молоко, Вредные свойства.
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