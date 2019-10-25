Не для всех: 3 причины отказаться от молока

1 Самой известной пользой молока является высокое содержание кальция, укрепляющего организм, а в особенности зубы. Но как это не удивительно, потребляя молоко, мы кальций, напротив, только теряем. Кроме того, молоко имеет ряд и других негативных последствий: повышается риск заболевания раком, может появиться язва желудка, развивается остеопороз, в его составе могут присутствовать антибиотики. Также молоко содержит казеин - сложный белок, который негативно воздействует на организм. Кроме того, частое употребление молока может даже спровоцировать сахарный диабет.

2 75% населения Земли страдает от непереносимости лактозы. В детском возрасте у людей вырабатывается фермент лактаза, который и способствует усвоению молока. Чем старше человек становится, тем меньше он вырабатывается, а может и вовсе перестать воспроизводиться. Людям с непереносимостью лактозы употребление молока может нанести только вред: расстройство желудка, диарея, обезвоживание.