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Продукты для наращивания мышечной массы

Продукты для наращивания мышечной массы
17:42 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Если вы хотите набрать вес с помощью мышечной массы, а не жировой, вам следует пересмотреть свой рацион и добавить продукты, которые лучше всего способствуют этому.

Испытания на мышах показали, что нитраты, найденные в больших количествах в шпинате, повышают производство двух ключевых для мышечной силы белков.

Исследователи из Каролинского института в Швеции отметили, что такой же уровень нитратов можно получить из свеклы или салата, только съесть их пришлось бы больше, чем шпината.

Команда ученых кормила мышей шпинатом и обследовала их физическое состояние. Через неделю "шпинатовой диеты" исследователи обнаружили, что мышцы животных на конечностях окрепли и увеличились.

Оказалось, что таким образом на состоянии мышц сказываются нитраты, которые содержатся в шпинате.

Эффективные способы проверки качества продуктов

Теперь ученые надеются использовать результаты этого исследования для реализации новых методов лечения людей со слабыми мышцами.

Кроме того, у шпината масса других полезных свойств. Он содержит железо, полезен при анемии, а также может ускорить восстановление пациентов, которые перенесли сердечный приступ.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Physiology.

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Все по теме:

Здоровье, Шпинат, Мышцы, Продукты питания, Спорт, Полезные продукты, Занятие спортом, Советы медиков.
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