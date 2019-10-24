Почему полезно отсыпаться на выходных

Новости шоу бизнеса:Все мы любим поспать, а в выходные дни – так тем более.

Отсыпаясь на выходных, можно похудеть, установили корейские ученые.

Стать стройнее за счет сна вполне реально, установили в этот раз исследователи. Они обнаружили, что индекс массы тела (ИМТ) может понижаться, если человек имеет возможность отоспаться в выходные дни. "Речь идет о полноценном сне, а не о привычке дремать", — подчеркнули специалисты.

Ученые наблюдали за 2 000 человек в возрасте от 19 до 82 лет. Они заметили, что у людей, которые в выходные дни спали дольше, чем в будни, был более низким ИМТ. Каждый дополнительный час полноценного крепкого сна снижал индекс массы тела на 0,12, констатировали врачи.

Медики заявили, что нехватка сна оказывает влияние на гормональный баланс, метаболизм и механизмы аппетита: люди с недосыпом потребляют больше пищи, так как склонны постоянно перекусывать из-за повышенного желания есть. В подобных условиях легко запускаются физиологические механизмы ожирения, гипертонии, ишемической болезни сердца, предостерегли эксперты.

Ранее ученые из США приходили к заключению о том, что возможность подольше поспать в выходные дни благоприятно влияет на важные функции организма и снижает риск диабета.