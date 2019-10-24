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Полиомиелит: чем опасна болезнь и ее симптомы

Полиомиелит: чем опасна болезнь и ее симптомы
16:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:24 октября отмечают день борьбы с полиомиелитом - острым инфекционным заболеванием.

Болезнь очень быстро распространяется, и чаще всего это происходит из-за грязных рук, зараженной пищи и воды. Еще полвека назад полиомиелит вызывал сильный страх. Полиовирус очень легко передавался, особенно в летний период. Ежегодно болели десятки тысяч людей (чаще дети), тысячи из них оставались парализованными или умирали из-за нарушения дыхания при параличе дыхательной мускулатуры. 

Заболеть полиомиелитом может каждый, но чаще всего вирус поражает детей в возрасте до 5 лет. У одного из 200 больных полиомиелитом развивается деформация позвоночника и конечностей, которая становится причиной инвалидности.

Лекарства против полиомиелита не существует, единственная защита – вакцинация. До изобретения вакцины против этой болезни лечение ограничивалось карантинами и использованием "железных легких" – специальных металлических капсул, которые позволяли пациентам дышать, и предотвращали смерти через удушье.

Вирус полиомиелита может передаваться от человека к человеку и инфицировать без симптомов, пока не приведет к заражению непривитого.

Вакцинация от полиомиелита

Достаточно 6 доз вакцины, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни. Согласно Календарю профилактических прививок, оптимальное время для введения вакцин:

1 прививка – 2-й месяц жизни ребенка (инактивированная полиомиелитная вакцина)

2 прививки – 4-й месяц (инактивированная полиомиелитная вакцина)

3 прививки – 6-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина)

4 прививки – 18-й месяц (оральная полиомиелитная вакцина)

5 прививки – 6 лет (оральная полиомиелитная вакцина)

6 прививки – 14 лет (оральная полиомиелитная вакцина).

В Украине в последний раз случаи инфицирования полио случались в 2015 году. Два ребенка (один – в возрасте 4 года, второй – 10 месяцев) не имели прививок от полио и получили паралитическую форму полиомиелита.

Уже 10 детей родилось в Украине благодаря репродуктивному ядерному переносу

Благодаря безопасным и эффективным вакцинам сегодня гораздо меньше людей живут с последствиями болезни, чем до массовой иммунизации. Именно поэтому большинство взрослых людей уже не знакомо со страшными проявлениями полиомиелита. Люди забыли, как выглядит болезнь, и какие последствия для здоровья и жизни она несет.

Вспышки полиомиелита в любой стране можно предотвратить только в том случае, если вакцинацией охвачены не менее 95% детей.

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Дети, Минздрав, Полиомиелит, Вакцинация, Инъекция.
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