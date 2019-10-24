Советы красоты, которым ни в коем случае не нужно следовать

Новости шоу бизнеса:Советы, как сделать волосы шелковистыми, зубы белыми, а кожу идеально гладкой и без блеска – заполонили интернет.

Прислушиваться к таким советам часто не только неэффективно, но и вредно. Стоит сохранять здравый смысл и понимать, что яйца, лимоны, масла – должны применяться на кухне – предупреждает Harpersbazaar и приводит 8 примеров вредных лайфхаков.

1. Отшелушивать омертвевшие клетки с помощью лимонного сока.

Цитрусовые кислоты действуют на кожу очень агрессивно. Они вызывают химическую реакцию, которая провоцирует раздражение кожи, а при воздействии на нее солнца – может вызвать сильную пигментацию, от которой, к слову, не так легко избавиться.

2. Использовать кокосовое масло как увлажняющее средство для лица.

Используйте кокосовое масло на кухне, но не следует намазывать его на лицо.

3. Использовать сахар, соль и пищевую соду, как скраб для лица.

Для скрабирования тела такой вариант возможен, но не для лица. Для ежедневного отшелушивания кожи достаточно круговых движений ватным диском, смоченным тоником, во время умывания утром и вечером.

4. Зубная паста в борьбе с прыщами.

Средство действительно может подсушить воспаление благодаря пищевой соде и перекиси в составе пасты, но кроме этого, вызывает и раздражение. Используйте зубную пасту по назначению.

5. Использовать яичный белок для борьбы с расширенными порами.

Метод известен очень давно. Это так, но куда больше лет такой бактерии в сыром яйце, как сальмонелла. Поэтому, не следует рисковать.

6.Антиперспирант для матирования кожи.

Удивительно, но такие советы до сих пор можно найти в интернете. Логично, дезодорант матирует, блокируя потовые железы, но он работает и в обратную сторону с сальными железами, закупоривая их и вызывая воспаление.

7. Дезинфицировать кожу с помощью чистого алкоголя.

Такой метод дезинфекции можно применять только в экстренных случаях, когда повреждена ткань. В другом случае, желая избавиться от прыщей, вы получите кожу, которая будет продуцировать еще больше кожного сала.

8. Использовать спрей для волос, чтобы зафиксировать макияж.

Для фиксации макияжа нанесите пудру на лицо, но никак не спрей для волос. Последствия для кожи могут быть ужасными. От раздражений до ожогов.