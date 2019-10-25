ТОП-5 ежедневных привычек, которые портят твою кожу

1 Причин появления акне и высыпаний может быть масса – начиная от неправильного питания и заканчивая гормональными сбоями. Но если со здоровьем и образом жизни все в порядке, а состояние кожи по-прежнему оставляет желать лучшего, следует обратить внимание на свои ежедневные и невинные, на первый взгляд, привычки. Отказавшись от них, ты с удивлением заметишь, что лицо стало значительно чище, а количество черных точек и прыщиков сократилось. Увлеченность влажными салфетками Удобно – да, бюджетно – да, полезно – не факт. В некоторых ситуациях, вроде ночи в поезде или пикника в парке они действительно спасают, но делать их ежедневной частью ухода за кожей – большая ошибка. Купленные в маркете, влажные салфетки не снимают макияж должным образом, не говоря уже о том, чтобы освободить кожу от пыли и токсинов, накопленных за день. К тому же, пропитка этих влажных салфеток – это еще один большой вопрос. После их использования нередко возникают аллергические реакции в виде сыпи, покраснений и шелушащихся пятен. Купи себе мицеллярную воду и снимай макияж с ее помощью – она более мягко и эффективно растворяет косметику, очищает поры и позволяет коже дышать.

2 Утреннее латте Дело не столько в кофе, сколько в количестве молока, которое к нему добавляют. На тему пользы и вреда молочных продуктов для взрослого человека ведется множество споров, но дерматологи все-таки пришли к единому выводу: у части людей присутствует непереносимость лактозы, которая провоцирует чрезмерную выработку себума и появление прыщей. Возможно, это не твой случай, но попробовать исключить молоко и все производные хотя бы на три недели стоит – если ситуация с кожей изменится к лучшему, ты будешь знать врага в лицо.

3 Руки Невинная привычка трогать свое лицо может обернуться появлением проблем даже для обладательниц идеальной кожи. Ты хоть представляешь, какое количество бактерий переносишь пальцами на лицо?! Это при том, что все мы ежедневно бываем в общественном транспорте, берем в руки деньги и держимся за дверную ручку офисного туалета… В общем, запомни, что прикасаться к коже можно только чисто вымытыми руками и то, только в случае, когда ты, скажем, наносишь крем или делаешь макияж.

4 Нелюбовь к воде Нет, мы сейчас не о банных процедурах, а о количестве чистой, негазированной воды в день, которую ты выпиваешь. Во-первых, обезвоживание плохо сказывается на коже, продуцируя как сухость, так и усиленную выработку себума. Во-вторых, правильный питьевой режим помогает организму эффективнее очищаться от токсинов, благодаря чему кожа становится чище и свежее. Нам кажется, что этих доводов вполне достаточно, чтобы пойти и выпить стакан Н2О прямо сейчас!