Скачать
Суббота, 26.10.2019
Зеленский после визита в Золотое: Все хотят мира, все готовы к разведению войск
Зеленский после визита в Золотое: Все хотят мира, все готовы к разведению войск
Зима близко: полиция напоминает водителям о необходимости "переобуться"
Зима близко: полиция напоминает водителям о необходимости "переобуться"
Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
"Мисс Земля 2019": кто стал победителем и какое место заняла украинка
"Мисс Земля 2019": кто стал победителем и какое место заняла украинка

Продукты, которые повышают продуктивность мозга

Продукты, которые повышают продуктивность мозга
22:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы наш мозг хорошо работал, нужно соблюдать определенные правила питания и употреблять побольше определенных продуктов.

Для нашего ума и памяти питательная пища – это фрукты и овощи. Особенно полезна брокколи, ведь в ней много витамина К и бора, дефицит которых приводит к снижению активности мозга.

Также очень полезно есть яблоки – они защищают мозг от оксидантного стресса, ведущего к потере памяти и снижению интеллекта.

В какао-бобах содержатся полифенолы (мощные растительные антиоксиданты) и минералы, которые улучшают кровообращение и отвечают за скорость реакции и память. Кроме того, какао-бобы защищают мозг от окислительных процессов, приводящих к болезни Альцгеймера.

Рекомендации диетолога: полезные и вредные жиры в питании

Рыба давно известна известна своими полезными свойствами. Все потому, что в ней много жирных кислот омега-3, благодаря которым мозг работает лучше. А еще в рыбе много витаминов A, D, E, а также железа, фосфора, кальция, магния, цинка и селена, необходимых для поддержания активности мозга.

Для энергообеспечения мозга очень важен витамин Е, которого очень много в орехах. Он защищает клеточные мембраны от повреждений и активизирует мыслительные процессы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Мозг, Рыба, Продукты, Еда, Яблоки, Продуктивность, Бобы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появились первые снимки Анастасии Заворотнюк после информации о болезни (Фото)
02 Маникюр осень 2019: благородный винный дизайн (Фото)
03 Зеленский распорядился создать еще один профессиональный праздник
04 Туманная погода "замерла" накануне мокрого снега и заморозков
05 Культовые свадебные платья из популярных кинокартин (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Адвокат Гладковского говорит о &quot;новом надуманном деле&quot; НАБУ
Адвокат Гладковского говорит о "новом надуманном деле" НАБУ
Бородянский: Давайте строить Голливуд в Украине
Бородянский: Давайте строить Голливуд в Украине
В Украине могут снизить возраст призыва в армию
В Украине могут снизить возраст призыва в армию
Ахтем Сеитаблаев получил награду за лучшую мужскую роль на Босфорском кинофестивале
Ахтем Сеитаблаев получил награду за лучшую мужскую роль на Босфорском кинофестивале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь