Продукты, которые повышают продуктивность мозга

Новости шоу бизнеса:Чтобы наш мозг хорошо работал, нужно соблюдать определенные правила питания и употреблять побольше определенных продуктов.

Для нашего ума и памяти питательная пища – это фрукты и овощи. Особенно полезна брокколи, ведь в ней много витамина К и бора, дефицит которых приводит к снижению активности мозга.

Также очень полезно есть яблоки – они защищают мозг от оксидантного стресса, ведущего к потере памяти и снижению интеллекта.

В какао-бобах содержатся полифенолы (мощные растительные антиоксиданты) и минералы, которые улучшают кровообращение и отвечают за скорость реакции и память. Кроме того, какао-бобы защищают мозг от окислительных процессов, приводящих к болезни Альцгеймера.

Рыба давно известна известна своими полезными свойствами. Все потому, что в ней много жирных кислот омега-3, благодаря которым мозг работает лучше. А еще в рыбе много витаминов A, D, E, а также железа, фосфора, кальция, магния, цинка и селена, необходимых для поддержания активности мозга.

Для энергообеспечения мозга очень важен витамин Е, которого очень много в орехах. Он защищает клеточные мембраны от повреждений и активизирует мыслительные процессы.