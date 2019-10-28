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Питаемся на работе правильно: какие продукты стоит кушать на обед

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Питаемся на работе правильно: какие продукты стоит кушать на обед
03:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи советуют приучить себя брать еду из дома.

  • 1

    Печенье, конфеты и фастфуд. Привычка утолить голод тем, что попадает под руку, приводит к ожирению и проблемам с сердцем. Диетологи советуют приучить себя брать еду из дома. Мы выяснили, что взять с собой на обед, чтоб поесть полноценно и с пользой для здоровья.

  • 2

    Брать с собой на работу можно бананы и яблоки для перекуса, кашу, мясо и овощи на обед. Такой подход приветствуют диетологи.

  • 3

    "Нам необходимы углеводы, это может быть хлеб, бездрожжевой, это могут быть какие-то крупы, паста. Обязательно должны быть овощи. И что-то должно быть белковое – это может быть рыба, может быть мясо", – советует диетолог Оксана Оробец.

    Полноценный обед стоит планировать, иначе придется есть фастфуд или конфеты из офиса.

  • 4

    Стоит отметить, что все большую популярность приобретают злаково-протеиновые батончики, которые легко брать с собой и перекусить ими где угодно. Но диетологи советуют ими не злоупотреблять, ведь в них высокое содержание сахара и подсластителей.

  • 5

    Если готовить утром лень, запасайтесь зернистым творогом, йогуртом без фруктовых вкусов и орешками.

Продукты, которые повышают продуктивность мозга

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Здоровье, Работа, Обед, Перекус, Ланч, Бизнес-ланч.
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