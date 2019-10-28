Питаемся на работе правильно: какие продукты стоит кушать на обед

Печенье, конфеты и фастфуд. Привычка утолить голод тем, что попадает под руку, приводит к ожирению и проблемам с сердцем. Диетологи советуют приучить себя брать еду из дома. Мы выяснили, что взять с собой на обед, чтоб поесть полноценно и с пользой для здоровья.

Брать с собой на работу можно бананы и яблоки для перекуса, кашу, мясо и овощи на обед. Такой подход приветствуют диетологи.

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"Нам необходимы углеводы, это может быть хлеб, бездрожжевой, это могут быть какие-то крупы, паста. Обязательно должны быть овощи. И что-то должно быть белковое – это может быть рыба, может быть мясо", – советует диетолог Оксана Оробец.

Полноценный обед стоит планировать, иначе придется есть фастфуд или конфеты из офиса.