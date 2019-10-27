Как сохранить здоровье сердца: три ключевых фактора

Новости шоу бизнеса:Рекомендаций относительно того, что и как нужно делать, чтобы сохранить здоровье, в том числе и здоровье сердца, очень много.

Но мы предлагаем вам остановиться на трех самых важных факторах: еде, физических нагрузках и сне.

Итак, вот ключевые факторы для здоровья сердца:

Здоровое питание: мы то, что мы едим

Думайте, что вы кладете в тарелку. Еда должна быть не только полезной, она должна быть еще и эмоционально заряженной. Ешьте то, что хочется сейчас, выбирайте "живую" пищу (которая прошла минимальную термическую обработку), исключите трансжиры. И еще – обращайте внимание на то, сколько и как вы едите. Даже самая полезная еда становится ядом, если есть килограммами. Бегемоты, например, едят безобидную травку, и весят тонны. Уменьшайте порции.

Второе – научитесь наконец наслаждаться приемом пищи. Ешьте спокойно, медленно и с удовольствием, а не заглатывая кусок мяса, параллельно листая новостную ленту. Сели за стол – отложите все и насладитесь вкусным блюдом.

Вести активный образ жизни

Не привязывайте физические нагрузки к спортзалу – нужно, в первую очередь, быть активным каждый день в простых привычных вещах. Встали утром – сделали короткую зарядку. Едете на работу – вышли на две остановки раньше. У вас машина? Паркуйтесь подальше от офиса. Вышли с ребенком на прогулку – поиграйте в догонялки. Будьте активными постоянно, а не когда соберетесь в фитнес-центр.

Здоровый сон

Сделайте сон чем-то неприкасаемым и создайте свой "сонный" ритуал. Сон – священная еда для мозга, а потому и в целом для организма. И этой "пищей" нужно наслаждаться, готовя себя ко сну. Только так тело получит от ночного отдыха то, что ему нужно.

Придумайте ритуал, который будет помогать вам настроиться на отдых. Например, выключили все гаджеты, в том числе отключили оповещения на мессенджерах, приглушили свет, проветрили комнату, приняли душ, расчесались. Это должно быть что-то вроде умиротворяющей неспешной церемонии.