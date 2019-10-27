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Как сохранить здоровье сердца: три ключевых фактора

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Как сохранить здоровье сердца: три ключевых фактора
15:53 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Рекомендаций относительно того, что и как нужно делать, чтобы сохранить здоровье, в том числе и здоровье сердца, очень много.

Но мы предлагаем вам остановиться на трех самых важных факторах: еде, физических нагрузках и сне.

Итак, вот ключевые факторы для здоровья сердца:

Здоровое питание: мы то, что мы едим

Думайте, что вы кладете в тарелку. Еда должна быть не только полезной, она должна быть еще и эмоционально заряженной. Ешьте то, что хочется сейчас, выбирайте "живую" пищу (которая прошла минимальную термическую обработку), исключите трансжиры. И еще – обращайте внимание на то, сколько и как вы едите. Даже самая полезная еда становится ядом, если есть килограммами. Бегемоты, например, едят безобидную травку, и весят тонны. Уменьшайте порции.

Второе – научитесь наконец наслаждаться приемом пищи. Ешьте спокойно, медленно и с удовольствием, а не заглатывая кусок мяса, параллельно листая новостную ленту. Сели за стол – отложите все и насладитесь вкусным блюдом.

Вести активный образ жизни

Не привязывайте физические нагрузки к спортзалу – нужно, в первую очередь, быть активным каждый день в простых привычных вещах. Встали утром – сделали короткую зарядку. Едете на работу – вышли на две остановки раньше. У вас машина? Паркуйтесь подальше от офиса. Вышли с ребенком на прогулку – поиграйте в догонялки. Будьте активными постоянно, а не когда соберетесь в фитнес-центр.

Здоровый сон

Сделайте сон чем-то неприкасаемым и создайте свой "сонный" ритуал. Сон – священная еда для мозга, а потому и в целом для организма. И этой "пищей" нужно наслаждаться, готовя себя ко сну. Только так тело получит от ночного отдыха то, что ему нужно.

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Придумайте ритуал, который будет помогать вам настроиться на отдых. Например, выключили все гаджеты, в том числе отключили оповещения на мессенджерах, приглушили свет, проветрили комнату, приняли душ, расчесались. Это должно быть что-то вроде умиротворяющей неспешной церемонии.

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Сердце, Питание, Здоровье, Здоровое питание, Сон, Активный образ жизни, Здоровье сердца.
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