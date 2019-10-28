Главные запреты для людей с повышенным давлением

Новости шоу бизнеса:Людям, у которых периодически повышается артериальное давление, нужно отказаться от некоторых привычек.

Если давление периодически повышается, нужно вспомнить о нескольких запретах – на курение, употребление алкоголя и соли, чрезмерное волнение, поднятие тяжестей, слишком жирные продукты.

Итак, один из запретов, которые следует соблюдать людям с повышенным давлением, - на курение. Попадание никотина в организм вызывает тахикардию и рост артериального давления - типичные реакции сосудистой системы.

Еще один важный запрет для гипертоников – на увеличение веса. Ожирение недаром называется типичной причиной повышенного давления: его показатели начинают расти даже при сравнительно небольшом увеличении индекса массы тела (более 27 кг/м2).

Также медики рекомендуют людям с повышенным давлением соблюдать запрет на избыточную соль, ее потребление должно ограничиваться 5 граммами в сутки - это одна чайная ложка без верха. Пренебрежение данной нормой неизбежно приводит к увеличению артериального давления, констатируют эксперты.

Еще при повышенном давлении необходим запрет на злоупотребление алкоголем, а при диагностированной артериальной гипертонии - полное исключение алкогольных напитков. Как опасное медики оценивают ежедневное потребление алкоголя в объеме более 20-30 граммов этанола для мужчин и 10-20 граммов - для женщин.

Кроме того, людям с повышенным давлением рекомендуется ввести запрет на продукты с высоким содержанием жиров – прежде всего, насыщенных, тяжелых. В рационе должно быть меньше жирного мяса, а копчености, колбасы, сосиски лучше не употреблять совсем.

Наконец, под запретом при имеющейся проблеме с периодическим повышением давления поднятие тяжестей и стрессы. Тяжести иногда могут провоцировать очень значительный подъем давления, а сильные негативные эмоции способны довести человека до гипертонического криза или инфаркта.