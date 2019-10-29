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Кофе по утрам: удовольствие или опасность

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Кофе по утрам: удовольствие или опасность
00:04 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пить кофе по утрам хорошо только людям с пониженным давлением.

  • 1

    Для поднятия тонуса лучше употреблять в пищу продукты, заряжающие организм энергией.

  • 2

    Выпить чашку кофе утром еще до принятия пищи может позволить себе только человек с крепким и абсолютно здоровым желчным пузырем. Если же наличествуют желчнокаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж (осадок в желчном пузыре, образующийся при застое желчи), пить кофе натощак ни в коем случае нельзя.

  • 3

    Каждое утро нам нужно запускать работу желчного пузыря, и в этом могут помочь не кофе, а бананы, мюсли или каша.

  • 4

    Большинство людей по утрам обращаются к кофе как к напитку, который помогает окончательно проснуться и взбодриться. Данный способ настроиться на активный день совершенно не подходит для гипертоников. По ее словам, если человек с повышенным давлением начинает свое утро с употребления кофе, в итоге эта привычка может довести его до инфаркта или инсульта. При этом, определить гипертонию без специальных приборов практически невозможно, и люди зачастую не знают, что она у них есть.

    Людям с пониженным давлением пить кофе по утрам не опасно, а даже полезно, поскольку напиток способен им его повысить.

Злоупотребление кофе ведет к вымыванию кальция из организма

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Здоровье, Кофе, Утро, Кофе по утрам, Вредные свойства.
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