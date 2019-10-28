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Почему теплая вода натощак полезнее, чем холодная

Почему теплая вода натощак полезнее, чем холодная
15:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Эксперты назвали 4 основных причины, по которым следует отдать предпочтение именно теплой воде.

О пользе воды было сказано довольно много, однако мало кто знал, что теплая вода гораздо полезнее, нежели холодная. 

Теплая вода обладает целительными свойствами, которые позитивно влияют на весь организм.

Пищеварительный тракт лучше переваривает, расщепляет и усваивает пищу именно тогда, когда человек в достаточном количестве употребляет теплую воду. Холодная жидкость в этом случае действует наоборот, то есть процессы замедляются, а также затвердевают жиры.

Относительно дыхательной системы воздействие теплой воды способствует избавлению от неприятного ощущения сухости в ротовой полости, а также смягчению связок. Холодная вода провоцирует накопление слизи, а также воспалению горла.

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Кровеносная система позитивно реагирует на теплую воду. В организме улучшается кровообращение, расширяются сосуды.

Что касается нервной системы, теплая вода снимает спазмы и болевые ощущения в области головы, в то время, как холодная вода способствует развитию головных болей.

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Здоровье, Напитки, Жидкость, Холодная вода, Польза воды, Теплая вода.
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