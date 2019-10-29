Скачать
Вторник, 29.10.2019
Часть субвенций госбюджета отдадут на восстановление инфраструктуры Донбасса
Часть субвенций госбюджета отдадут на восстановление инфраструктуры Донбасса
Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря
Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря
Алиев: Не стоит сравнивать нынешнюю сборной с той, которая была при мне
Алиев: Не стоит сравнивать нынешнюю сборной с той, которая была при мне
Элтон Джон отменил концерт: причина
Элтон Джон отменил концерт: причина

Названы полезные продукты, необходимые женщинам после 40 лет

Названы полезные продукты, необходимые женщинам после 40 лет
03:27 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Правильный образ жизни и здоровое питание являются обязательными условиями для поддержания красоты и молодости.

Здоровье и цветущий внешний вид — во многом определяется рационом питания женщины. И чем старше она становится, тем более внимательно нужно подходить к выбору продуктов и собственному ежедневному меню.

Именно после 40 лет правильный образ жизни и здоровое питание являются обязательными условиями для поддержания красоты и молодости, утверждают специалисты. После 40-летия в женском организме начинают происходить первые серьезные гормональные изменения.

В этом возрасте, уровень эстрогена снижается – волосы, кожа и ногти начинают требовать не только дополнительного ухода, но и сбалансированного питания. В частности, в этот период каждая женщина должна включить в свой рацион растительные масла, которые богатые антиоксидантами и цельнозерновые, особенно овсяные хлопья.

Важно ежедневно употреблять свежие фрукты и овощи, а также молочные продукты, которые являются источником кальция. Также необходимо включить в рацион продукты, богатые витамином B12, а именно рыбу и мясо.

Медики рассказали о пользе хорошего сна

От жирных продуктов, сахара, выпечки, меда и алкогольных напитков необходимо отказаться. Также любая женщина после 40, впрочем, как и в любом другом возрасте, должна помнить о важности регулярных физических нагрузок, полноценного сна и свежего воздуха.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Женщины, Молодость, Красота, Полезные продукты, Продукты женщинам после 40 лет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 29 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Газовые переговоры: в Еврокомиссии разочарованы итогами
03 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
04 Оскорбил ли императора Японии наряд Елены Зеленской? Ответ посольства
05 Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА в пяти областях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Процесс подготовки займет время&quot;: Зеленского попросили отменить ВНО
Зеленского попросили отменить ВНО
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (21.10 - 27.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА в пяти областях
Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА в пяти областях
Рецепт дня: закуски из консервы за 10 минут
Рецепт дня: закуски из консервы за 10 минут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь