Названы полезные продукты, необходимые женщинам после 40 лет

Новости шоу бизнеса:Правильный образ жизни и здоровое питание являются обязательными условиями для поддержания красоты и молодости.

Здоровье и цветущий внешний вид — во многом определяется рационом питания женщины. И чем старше она становится, тем более внимательно нужно подходить к выбору продуктов и собственному ежедневному меню.

Именно после 40 лет правильный образ жизни и здоровое питание являются обязательными условиями для поддержания красоты и молодости, утверждают специалисты. После 40-летия в женском организме начинают происходить первые серьезные гормональные изменения.

В этом возрасте, уровень эстрогена снижается – волосы, кожа и ногти начинают требовать не только дополнительного ухода, но и сбалансированного питания. В частности, в этот период каждая женщина должна включить в свой рацион растительные масла, которые богатые антиоксидантами и цельнозерновые, особенно овсяные хлопья.

Важно ежедневно употреблять свежие фрукты и овощи, а также молочные продукты, которые являются источником кальция. Также необходимо включить в рацион продукты, богатые витамином B12, а именно рыбу и мясо.

От жирных продуктов, сахара, выпечки, меда и алкогольных напитков необходимо отказаться. Также любая женщина после 40, впрочем, как и в любом другом возрасте, должна помнить о важности регулярных физических нагрузок, полноценного сна и свежего воздуха.