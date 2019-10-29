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Вирус гриппа 2019-2020: что стоит ожидать

Вирус гриппа 2019-2020: что стоит ожидать
17:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:ВОЗ дважды в год проводит комиссию по выбору циркулирующих штаммов вируса, в ходе которых и определяются подтипы вирусов этого сезона.

Февральская комиссия определяет штаммы вируса для Северного полушария, а комиссия в конце сентября – для Южного. Например, для Северного полушария на сезон 2019-2020 ВОЗ рекомендовала следующий штаммовый состав:

вирус A / Брисбен / 02/2018 (H1N1) pdm09;

вирус A / Канзас / 14/2017 (H3N2);

вирус B / Виктория / Ямагата из состава вакцин сезона 2018-2019 гг.

Если вы уже сделали прививки в этом году – вы вакцинированы против этих штаммов. 

Правда, в этом году есть вопрос по поводу штаммов H3N2 и B / Виктория, поскольку комиссия из Южного полушария обнаружила, что эти штаммы не соответствуют циркулирующим сейчас типам. 

Другое дело, что жителям Северного полушария сложно что-то с этим поделать – новые вакцины появятся только через полгода. 

Что такое пандемия гриппа?

Периодически вирус серьезно мутирует. Это событие называется антигенным сдвигом. Когда такое случается, у людей может не оказаться сформированных антител и вакцин. По этой причине может произойти массовое заражение вирусом – пандемия.

Самая масштабная пандемия современности состоялась в 1918-1919 годах. Большинству она известна как "испанка", или Испанский грипп. В этот период им заразилось более 500 миллионов человек во всем мире, погибло, по разным оценкам от 20 до 50 миллионов. 

С тех пор зафиксировано 5 пандемий. Последняя из них состоялась в марте 2009 года в Северной Америке. В 2017-2018 гг. ситуация была серьезной, но статус пандемии ей не присвоили.

Как лечить грипп?

Первая помощь при гриппе – облегчение симптомов:

  1. Парацетамол или ибупрофен для снижения температуры, облегчения боли в мышцах, горле и голове;

  2. Обильное питье для уменьшения риска обезвоживания;

  3. Покой и сон.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что большинство вирусов имеют чувствительность к ингибиторам нейроминидази (Реленза, Тамифлю). Однако терапевтический эффект этих препаратов выражен средне. Если начать прием лекарств в первые 24-48 часов после появления первых симптомов, длительность болезни может сократиться на срок от полдня до трех дней.

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Согласно некоторым исследованиям, противовирусная терапия снижает риск возникновения осложнений, а также их продолжительность среди пожилых пациентов, которым требуется госпитализация. А вот есть ли от них польза здоровым людям с нормальной иммунной системой – большой вопрос. По словам Центров по контролю и профилактике заболеваний, "большей части пациентов, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, не нужна противовирусная терапия против гриппа".

Подчеркиваем, что любые другие противовирусные препараты и иммуностимуляторы (фероны, гомеопатия, травы) не имеют подтвержденной эффективности в лечении гриппа и простуды (есть подтвержденная неэффективность).

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Здоровье, Заболевание, Грипп, Советы медиков.
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