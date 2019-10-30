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Среда, 30.10.2019
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Медики назвали 3 опасных последствия привычки пить кофе
Медики назвали 3 опасных последствия привычки пить кофе

Медики назвали 3 опасных последствия привычки пить кофе

Медики назвали 3 опасных последствия привычки пить кофе
02:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Потребление кофе россиянами за десять лет выросло вдвое. Медики рассказали, чем может быть опасно увлечение этим напитком.

Вызывает зависимость. По данным ученых, больше половины людей, имеющих привычку начинать день с кофе, при вынужденном отказе от него демонстрируют симптомы абстинентного синдрома – падение тонуса, раздражительность и агрессивность, головные боли. По словам психиатра-нарколога Сергея Нурисламова, у человека, который привыкает к кофе, перебор различных веществ в организме, которые являются сосудотонизирующими, сосудосуживающими, или, наоборот, расслабляющими сосуды».

Действуя таким образом, традиционный утренний кофе вызывает зависимость, сопоставимую с зависимостью от никотина. К тому же замечено, что зависимость от кофеина укрепляется в холодном климате, и именно северные страны лидируют в мире по потреблению кофе.

Истощает организм. Специалисты поясняют, что привычку пить кофе усугубляет тот факт, что питье напитка стимулирует выработку эндорфинов – веществ, ассоциируемых с хорошим настроением, удовольствием.

«Что кофе, что алкоголь, что наркотики - они воздействуют на эндорфиновую систему, которая отвечает за наше состояние. У нас не хватает гормонов радости, мы чувствуем упадок сил, депрессивное настроения, а с кофе чувствуем себя бодрее», - отметил врач-нарколог Алексей Луньков.

Специалист предупредил: такая постоянная стимуляция организма с помощью кофе может привести к его изнашиванию, истощению. Такому организму крайне сложно справляться с повседневным стрессом.

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Может довести до инсульта. На связь между привычкой пить кофе и риском инсульта указал врач Константин Заболотный. По мнению врача, в дешевом растворимом кофе почти нет кофеина – самый ценный элемент напитка теряется из-за особенностей обработки зерен. Но в натуральном заварном содержание кофеина как раз велико, и потому «действие напитка может быть противоположным - например, для людей с повышенным и пониженным давлением». Человек может не знать, что обладает повышенной чувствительностью к кофеину, но при ее наличии употребление кофе способно стать причиной сосудистой патологии вроде инфаркта или инсульта.

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Кофе, Вред кофе, Опасность кофе, Привычка пить кофе.
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