Врачи назвали самый опасный продукт для здоровья сердца

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04:12 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:У людей, ежедневно употребляющих красное мясо, повышается риск болезней сердца, сосудов и диабета.

По мнению американских ученых, риск смерти от разных заболеваний у мясоедов увеличивался из-за избытка в организме гемового железа, которого много в красном мясе. Также на здоровье негативно влияли нитраты и нитриты, которые добавляют в мясо в процессе обработки.

Сотрудники Национального института рака в США анализировали данные 536 тысяч мужчин и женщин (в возрасте от 50 до 70 лет), за которыми наблюдали в течение 16 лет. Исследователи фиксировали, сколько мяса и рыбы употребляли участники.

Оказалось, что регулярное употребление красного мяса (к примеру, жареной говядины, свинины или баранины) увеличивало вероятность преждевременной смерти по разным причинам на 26 процентов. Повышался риск умереть от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсульта, болезни Альцгеймера, инфекционных заболеваний, болезней почек, печени и легких.

А вот защититься от преждевременной смерти помогало регулярное употребление белого мяса (курица, индейка) и рыбы. Люди, предпочитавшие эти продукты, умирали от разных болезней гораздо реже, чем те, кто не употреблял их.

Но это вовсе не значит, что надо полностью отказаться от красного мяса, предупреждают ученые. Ведь в нем содержится большое количество железа, которое помогает поддерживать нормальное кроветворение в организме. Молодым людям, а также тем, кто занимается тяжелым физическим трудом или страдает анемией, в определенных дозах оно необходимо.

Ученые из Гарварда провели масштабное исследование, длившееся 30 лет. В нем участвовали 37 с половиной тысяч мужчин и более 83 тысяч женщин. Эти люди были физически здоровы и регулярно употребляли красное мясо. В течение 28 лет в группах умерло около 24 тысяч участников: почти шесть тысяч — от сердечно-сосудистых заболеваний и девять с половиной — от рака. Ученые тогда сделали вывод: частое употребление красного мяса увеличивает смертность от рака и болезней сердечно-сосудистой системы.

Чтобы уменьшить этот риск, исследователи советовали употреблять порцию свежеприготовленного красного мяса размером не больше ладони два раза в неделю. Также они рекомендовали отказаться от обработанного промышленным способом мяса, колбасных изделий.

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Ученые предупреждают: если мясо жарят, тушат, консервируют, вырабатываются канцерогены, патогенные белковые соединения, олигомерные белки. Эти вредные вещества могут приводить к серьезным заболеваниям центральной нервной системы.

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Мясо, Красное мясо, Вред мяса, Опасность мяса, Продукты вредные для здоровья.
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