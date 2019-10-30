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Что съесть, чтобы продлить молодость?

Что съесть, чтобы продлить молодость?
14:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

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Наступает пора свежих летних салатов. Не секрет, что только что сорванные с грядки овощи и зелень куда вкуснее и полезнее. Одной из лучших свежих приправ считается базилик. И не зря в переводе с греческого это слово означает "король".

Это растение прекрасно сочетается с мясом, рыбой, овощами и даже фруктами. Причем в даже в сушеном виде.

1) Базилик помогает похудеть. В 100 граммах листьев содержится всего 27 ккал. Также это растение прекрасно утоляет голод и насыщает организм полезными веществами.

2) Эта приправа также поможет справиться со стрессом. В нем содержится много витамина С и антиоксидантов, благоприятно влияющих на нервную систему. А находящийся в составе калий снижает кровяное давление.

3) Базилик спасет и от головной боли. Антиоксиданты камфен, цинеол и эвенгол обладают седативным действием. Вот и нашлась натуральная таблетка от мигрени.

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4) В индийской медицине базилик считается лучшим средством для продления молодости. Медики подтверждают: обилие витамина С, А, фитонутриентов и эфирных масел в составе благотворно сказывается на состоянии всего организма.

Однако стоит отметить, что в больших количествах эта приправа противопоказана при ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда, сахарном диабете, тромбофлебите и гипертонической болезни. Также беременным и кормящим перед употреблением базилика стоит проконсультироваться у гинеколога.

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Здоровье, Молодость, Продукты питания, Базилик, Советы медиков, Польза базилика, Чем можно продлить молодость.
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