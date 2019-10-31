Названы напитки, от которых медики советуют отказаться

Новости шоу бизнеса:Медики призвали тщательнее контролировать свое питье и назвали напитки, от которых лучше отказаться.

Пакетированный чай. Сотрудниками Роскачества были проанализированы несколько десятков вида чая, продающегося в российских магазинах. В результате в одиннадцати разновидностях чая в пакетиках была найдена кишечная палочка, а в некоторых имелись и следы плесени.

Газированные напитки. Они содержат много сахара. Слишком много, чтобы это прошло незаметно для здоровья. Например, в баночке колы емкостью 0,33 литра может содержаться от 6,5 до 8 кусков сахара. Медики предупреждают: регулярное употребление этих напитков способствует не только полноте, но и диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, старению кожи, урологическим проблемам.

Что касается несладких газировок, то содержащийся в них углекислый газ раздражает слизистую желудка и нарушает моторику кишечника.

Растворимый кофе. В нем содержится меньше полезных веществ, чем в заварном, а, помимо них, - еще и вещества, остающиеся после длительной промышленной обработки. Если пить растворимый кофе натощак, можно «заработать» серьезные проблемы с желудком - гастрит, язву.

Кофе "3 в 1". По словам медиков, в этом напитке содержится много сахара, а вместо молока в него как правило добавляют заменители, в том числе – на основе пальмового масла. Собственно кофе в таком напитке мало, зато калорий – с избытком.

Соки в пакетах. Советуя отказаться от постоянного употребления таких соков, медики сравнили их эффект с действием сладких газированных напитков: соки, утверждают они, лучше газировки только тем, что не содержат углекислого газа.