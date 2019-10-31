Названы высококалорийные продукты, которые можно есть во время диеты

Новости шоу бизнеса:Продукты для здорового питания не обязательно должны быть низкокалорийными.

Ошибочно считать, что в понятие «диетические продукты питания» входят лишь те, которые рекомендуются для похудения. На самом деле диеты бывают разными: для людей, перенесших операцию, для детей и даже для тех, кому необходимо набрать вес.

Следовательно, полезные продукты для здорового питания не обязательно должны быть низкокалорийными.

Первая группа диетических продуктов, полезных для людей любого возраста — это овощи, орехи, ягоды и фрукты. Соки, пюре, морсы, натертые на терке и нарезанные ломтиками, они входят в рацион питания грудных детей и стариков.

Растительные продукты содержат множество витаминов, клетчатку и воду, в свежем виде они обладают детоксикационным действием, выводят лишнюю жидкость, снимают отеки и благотворно влияют на процессы пищеварения. Диетологи считают, что употребление свежих яблок полезно для крови, а брусничный морс — это эффективное средство при цистите.

Чтобы растительные диетические продукты питания не навредили, надо снизить то количество соли или сахара, которое добавляется во время их готовки. В идеале, овощи вовсе не следует солить, а варенье из ягод сдабривать медом. Сырые овощи можно немного припустить, нарезав крупными кусочками, ведь чем мельче кусок, те больше витаминов он теряет при нагреве.

Вторая группа — это молочные продукты: молоко и его производные рекомендованы для питания детей и взрослых, йогурты, ряженка и творог непременно должны присутствовать на столе женщин и подростков. Молоко, сыр и творог содержат необходимый для костей кальций: эти диетические продукты питания очень полезны, а кисломолочные продукты при регулярном употреблении омолаживают организм и продлевают жизнь. Сливки тоже полезны, в них много жирорастворимого витамина А, полезного для кожи.

Третья группа — это животные белки, которые содержатся в рыбе и мясе, причем если рыбу лучше всего выбирать морскую и жирную, то мясо, наоборот должно быть постным. Дело в том, что в рыбьем жире содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Они снижают холестерин, тонизируют сосуды и служат хорошей профилактикой атеросклероза. Животный жир является поставщиком плохого холестерина, поэтому мясо лучше всего готовить на пару или запекать в фольге. Баранина предпочтительнее других сортов мяса, а вот от свинины лучше всего отказаться вовсе.