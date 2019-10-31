Врачи рассказала, какой овощ поможет нормализовать гормональный баланс

Новости шоу бизнеса:Натуропаты считают, что систематическое употребление редьки способно привести в баланс активность гормонов щитовидной железы.

Всем известно об огромной роли щитовидной железы в нашем организме. Малейшее изменение в работе этого органа может повлечь за собой массу негативных последствий: беспричинные скачки настроения, резкая потеря или набор веса, проблемы с кишечником и повышение уровня холестерина.

Чем полезна редька

Дело в том, что в соке редьки есть большое количество рафанина — соединения, которое содержит серу. Сера в свою очередь является важным регулятором гормонов щитовидной железы.

Пополни запасы организма серой уже сейчас! Наша редакция заботится о своих читателях, поэтому делится потрясающим рецептом лечебного тоника из редьки.

ИНГРЕДИЕНТЫ

4 спелых редьки

2 см корня имбиря

4 ст. л. мёда

50 г лимонного сока

100 г воды

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Помести все ингредиенты в чашу блендера и измельчи до однородной консистенции. Когда смесь будет готова, помести ее в стеклянную банку с крышкой. Храни средство в холодильнике.

Лечебный тоник необходимо употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день. Курс лечения — 3 недели. Также это средство эффективно устраняет проблемы со стулом. Люди, которые страдают от запоров, будут приятно удивлены его мягким действием.