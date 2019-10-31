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Ученые создали вакцину, которая защитит от туберкулеза на всю жизнь

Ученые создали вакцину, которая защитит от туберкулеза на всю жизнь
16:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Туберкулез ежегодно убивает около 1,5 миллиона человек.

Ученые изобрели новую революционную вакцину, которая может стать не только прорывом в лечении туберкулеза, но и изменить "лицо" этой болезни навсегда.

Результаты исследования были представлены на 50-й Всемирной конференции Союза по здоровью легких в Индии и опубликованы в журнале New England Journal of Medicine. Саммит был созван Международным союзом против туберкулеза и болезней легких.

Главное преимущество новой вакцины в том, что она способна вызвать крепкий иммунный ответ, который может защитить человека от туберкулеза на протяжении всей жизни.

Создан щадящий способ ранней диагностики рака

Для создания вакцины многонациональная группа исследователей использовала бактериальные белки и адъюванты. Эксперт по туберкулезу Дэвид Левинсон отметил, что вакцина предотвращает развитие туберкулезной болезни у людей, которые уже были заражены бактериями.

Конечно, потребуется исследование на значительно больших группах людей. Исследователи уверены в том, что испытания подтвердят все результаты и приведут к утверждению вакцины.

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Вакцина, Здоровье, Туберкулез, Врач, Спасти жизнь.
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