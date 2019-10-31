Ученые создали вакцину, которая защитит от туберкулеза на всю жизнь

Новости шоу бизнеса:Туберкулез ежегодно убивает около 1,5 миллиона человек.

Ученые изобрели новую революционную вакцину, которая может стать не только прорывом в лечении туберкулеза, но и изменить "лицо" этой болезни навсегда.

Результаты исследования были представлены на 50-й Всемирной конференции Союза по здоровью легких в Индии и опубликованы в журнале New England Journal of Medicine. Саммит был созван Международным союзом против туберкулеза и болезней легких.

Главное преимущество новой вакцины в том, что она способна вызвать крепкий иммунный ответ, который может защитить человека от туберкулеза на протяжении всей жизни.

Для создания вакцины многонациональная группа исследователей использовала бактериальные белки и адъюванты. Эксперт по туберкулезу Дэвид Левинсон отметил, что вакцина предотвращает развитие туберкулезной болезни у людей, которые уже были заражены бактериями.

Конечно, потребуется исследование на значительно больших группах людей. Исследователи уверены в том, что испытания подтвердят все результаты и приведут к утверждению вакцины.