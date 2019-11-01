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Установлена причина тяги людей к алкоголю и сладостям

Установлена причина тяги людей к алкоголю и сладостям
08:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Американские ученые провели исследование в результате которого выяснили, какой участок мозга отвечает за пристрастие к алкоголю и сладкому.

Американские ученые установили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, в том числе за пристрастие к алкоголю и сладкому, сообщает MedicalExpress.

Исследователи из Университета Южной Каролины обнаружили нейронные связи, отвечающие за импульсивное поведение. Они вырабатывают меланин-концентрирующий гормон (MCH), связанный с формированием аппетита и склонностью к приему наркотических веществ.

Крысы стремились как можно чаще получать угощение, богатое жирами и углеводами, при этом в мозге грызунов наблюдался повышенный уровень MCH.

Названы высококалорийные продукты, которые можно есть во время диеты

Также было обнаружено, что за импульсивное поведение отвечают клетки в латеральном гипоталамусе, передающие сигналы нейронам, участвующим в формировании эмоций и ослабляющим контроль.

Результаты исследования могут оказаться полезными для разработки новых методов лечения расстройств, связанных с импульсивным поведением.

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Здоровье, Алкоголь, Сладости, Ученые.
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