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Стресс и сидячий образ жизни: профессии, которые вызывают ожирение

Стресс и сидячий образ жизни: профессии, которые вызывают ожирение
18:14 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Работа до поздней ночи приводит к плохим привычкам в еде.

Новое исследование, проведенное в Интернете консультативным агентством маркетинговых исследований Harris Interactive, показывает, что в профессиях, связанных с высоким уровнем стресса, более высокий процент работников страдает от лишнего веса.

Эксперты утверждают, что турагенты прилагают все усилия, чтобы угодить каждому клиенту, планируя и организовывая их поездки. Процесс включает в себя большую нагрузку и стресс, поскольку, помимо потребностей клиентов, турагенты всегда имеют еще и торговые цели, которых необходимо достичь. 

Кроме того, на этой работе приходится часами сидеть, что не способствует поддержанию здорового веса. Так же как и турагенты, социальные работники проводят слишком много времени сидя. Они часто обедают на рабочих местах и почти никогда не имеют возможности выполнить физические упражнения.

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Еще одна сидячая работа, которая включает в себя готовность всегда прийти на помощь другим. Эта работа связана с ежедневным слишком большим стрессом и тревогой, не говоря уже о классическом примере плохой привычки – обед прямо перед компьютером.

Также программисты проводят слишком много времени перед компьютером, и при этом имеют дело с большим напряжением. Они обычно работают до поздней ночи, что приводит к плохим привычкам в еде.

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Питание, Здоровье, Ожирение, Профессии, Лишний вес, Вес.
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