День вегана: стоит ли отказываться от пищи животного происхождения

Новости шоу бизнеса:Ежегодно 1 ноября в мире отмечают День вегана. С каждым годом все больше людей переходят на исключительно растительную пищу.

Растет популярность веганства и в нашей стране – более 2 миллионов украинцев являются вегетарианцами, при этом значительный процент из них являются вганами.

Одной из веских причин, которой руководствуются веганы, польза для организма. Однако, на самом ли деле веганство такое полезное – будем разбираться дальше.

Кто такие веганы?

Это те же вегетарианцы, которые придерживаются более строгой диеты. Эти люди употребляют исключительно продукты растительного происхождения, отказываясь от мяса, морепродуктов, яиц, молочных продуктов и меда. Кроме того, веганы не носят мех и кожу, покупают нетестируемую на животных косметику, а также выступают против развлечений с участием животных, в частности, цирк, коррида и тому подобное.

Преимущества веганства

Борьба с ожирением

Первым очевидным "плюсом" веганства является борьба с ожирением. Растительные продукты менее калорийны. Конечно, набрать лишний вес можно и питаясь только растениями. Однако, их надо съесть больше, чем мясной продукции.

Польза для сердечно-сосудистой системы

Исключение из рациона пищи животного происхождения уменьшает риск развития проблем с сердцем. Дело в том, что отказавшись от мяса человек не получает вредного холестерина, который влияет на работу сердца. Согласно многочисленным исследованиям, среди веганов значительно более низкий уровень смертности от ишемической болезни сердца. Также эти люди значительно меньше страдают от гипертонии.

Улучшение пищеварения

Не употребляя мясо веганы упрощают работу для желудка. Эти люди редко испытывают тяжесть во время процесса пищеварения. Хорошо влияет веганская диета и на работу кишечника. Употребляя большое количество овощей, они обеспечивают организм большим количеством растительной клетчатки, которая стимулирует работу кишечника и способствует регулярному его опорожнению. Также растительная пища положительно влияет на микрофлору кишечника.

Очищение организма

Овощи и фрукты выводят из организма шлаки и токсины.

Безопасна для диабетиков

Пища растительного происхождения не может сильно повысить уровень глюкозы в крови, поэтому такой диеты следует придерживаться людям с диабетом.

В меню веганов много овощей и фруктов, часто они употребляют их сырыми. Поэтому организм веганов насыщенный витамином С и витаминами группы В и антиоксидантами. Они повышают иммунитет, а также снижают риск возникновения раковых опухолей.

Чем рискует веган?

Несмотря на то, что веганская диета имеет немало преимуществ, следует знать, что существуют определенные риски, ведь организм может недополучить некоторых важных витаминов.

Утомляемость, головокружение, головная боль

При такой диете организм недополучает витамин В12, который содержится в пище животного происхождения, молочных продуктах и яичном желтке.

Когда в организме не хватает витамина В12, со временем может появиться апатия, слабость, быстрая утомляемость, а также легкое головокружение и головная боль.

Недостаток белков

Источником белка в питании, в основном является куриное мясо, яйца, молочные продукты и рыба. Конечно, есть белки и в растительной пище, однако, они хуже усваиваются организмом. Однако, даже придерживаясь веганский диеты, можно компенсировать белок. Для этого надо добавлять в рацион фасоль, чечевицу, сою, картофель, рис, гречку, овсянку, орехи и т. д.

Нехватка энергии

Растительная пища содержит мало пищевой энергии. Поэтому у вегана, занимающегося физической работой, могут возникнуть проблемы с получением необходимой энергии. В этом случае людям стоит есть больше семян, орехов и масла.

Проблемы с кожей и волосами

У веганов может возникнуть дефицит витамина D, ведь больше всего этого витамина в рыбе, молочных продуктах и яйцах. Этот витамин можно почерпнуть и из ультрафиолетового излучения, находясь на солнце. Правда, сейчас из-за озоновых дыр ультрафиолет стал не совсем безопасным, поэтому лучше не злоупотреблять долгим пребыванием на солнце.

Лучший вариант – черпать витамин D из еды. Медики советуют веганам употреблять этот витамин в качестве добавки целый год, вегетарианцам – зимой.

Витамин D помогает усваиваться микроэлементам, необходимым для укрепления костной и зубной ткани, фосфору и кальцию. Также он необходим для усвоения витамина А. Если в организме не хватает этого витамина, то это влияет на кожу, она станет сухой, волосы будут слабыми и тусклым, а зубы начнут портиться быстрее.