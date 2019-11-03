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Как правильно измерять артериальное давление в домашних условиях

Как правильно измерять артериальное давление в домашних условиях
09:32 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Благодаря измерению давления можно выявить артериальную гипертензию.

Артериальное давление возрастает, когда сердце способствует чрезмерному повышению уровню давления на артерии.

Сердечные сокращения становятся гораздо сильнее, и в то же время сердечная мышца недостаточно расслабляется. Ни в коем случае нельзя закрывать на это глаза, потому что гипертония ведет к очень серьезным последствиям.

В частности, повышенное давление приводит к тому, что артерии становятся более твердыми и узкими, в результате уровень кровоснабжения падает и не является достаточным, что грозит инсультом.

Утолщение артерий также приводит к тому, что в почки поступает недостаточное количество крови, что провоцирует почечную недостаточность.

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Нагрузка на сердце возрастает, утолщенные артерии работают неправильно, и все это может привести к инфаркту или развитию хронической сердечной недостаточности.

Кроме того, существует риск перегрузки артерий, расположенных на ногах, появляется риск возникновения тромбоза. Гипертония также может стать причиной ухудшения зрения, ухудшить работу поджелудочной железы или спровоцировать хронические головные боли.

Поэтому важно постоянно контролировать давление и правильно его измерять.

Как правильно измерять давление?..

Самые точные тонометры – это те, которые измеряют давление на плечевой артерии. Тонометры, которые надевают на запястье, не рекомендуется использовать постоянно. Они не очень точные.

Важно иметь правильную манжетку. Существуют манжетки трех размеров: для детей, для лиц умеренного веса и для пациентов с ожирением. Манжеты на плечо для электронных тонометров выпускаются следующих размеров: 15–22 см охвата – маленькие для детей, 22–32 см – средние и 32–42 см – большие. Применение неправильной манжетки может искажать цифры артериального давления. Для самостоятельного использования лучше подходит тонометр, оснащенный фиксирующим металлическим кольцом на манжете. Манжета с таким кольцом позволит правильно ее надеть.

Измеряйте артериальное давление в положении сидя или лежа. Если вы собираетесь измерить давление в положении сидя, необходимо принять расслабленную позу и ни в коем случае не сидеть нога на ногу! Потому что это может привести к завышению цифр артериального давления. Рука, на которой вы измеряете давление, должна находиться на уровне сердца. Если рука будет находиться ниже уровня сердца, показатели давления могут оказаться несколько завышенными.

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Измеряйте давление три раза подряд с интервалом в пять минут. Даже врач обычно измеряет давление пациенту всего один раз. Но это неправильно! Нужно измерять давление в состоянии покоя три раза. Перед тем как измерить давление, необходимо сначала отдохнуть в течение пяти минут. Только после этого измеряйте давление. Затем снова спокойно посидите пять минут и еще раз измерьте давление. Перерыв на пять минут – заключительное измерение давления.

Во время измерения давления в помещении должно быть тихо. Громкую музыку следует выключить, яркий свет – приглушить. Не следует разговаривать во время измерения давления.

Если вы выпили кофе или чай, то измерять артериальное давление следует не ранее чем через час. Кофе и чай способствуют повышению артериального давления. Если вы покурили, сделайте перерыв на полчаса. Конечно, после употребления алкогольных напитков ваше артериальное давление будет завышено.

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Здоровье, Давление, Артериальное давление, Тонометр, Как правильно измерить давление, Как правильно измерять артериальное давление.
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