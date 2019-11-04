Невролог рассказала об основных признаках инсульта и методах его предупреждения

Новости шоу бизнеса:Врач-невролог Алексей Пелипейченко рассказала об основных методах предупреждения инсульта.

Повышенное артериальное давление, лишний вес и чрезмерное употребление алкоголя увеличивают риск инсульта. Как распознать первые симптомы опасного заболевания и что делать, чтобы уберечься от инсульта, рассказал врач-невролог Алексей Пелипейченко, передает «Обозреватель».

Невролог перечислил профилактические мероприятия, которые позволят избежать инсульта: "Во-первых, это снижение веса, это неупотребление спиртных напитков в большом количестве, это прекращение курения, физическая активность ежедневно 30-40 минут, хороший сон, грамотное питание – рационально сбалансированное употребление жиров, белков и углеводов. Акцент делается на рыбу, овощи и фрукты".

"Избыточный вес, его еще называют метаболический синдром – это нарушение обмена веществ, повышение уровня сахара, уровня холестерина, повышение давления в комбинации с увеличением веса. Это медленный убийца, который постепенно приводит к артериальной гипертензии, повышение артериального давления и нарушение мозгового кровообращения", – добавил врач.

По словам врача, существуют три основные признаки заболевания: "Речь, лицо и рука – эти три ведущих симптомы сами за себя говорят о начале инсульта". "Когда человек жалуется, что у него болит голова, повышенное давление, как-то непонятно себя ведет, нужно проверить его язык – произнести фамилию, имя, отчество, сказать, какой сегодня день, число, дата. Если речь будет нарушена, она будет скандирована. Человек может забывать некоторые слова, речь может тянуться", – рассказал он. "Второе – это лицо. По лицу может быть асимметрия, перекос. Есть такой термин медицинский – слабость щечной мышцы. И третье – это рука. Взять обе руки, пожать их, и тогда мы увидим снижение мышечной силы в руке", – пояснил специалист.

По словам Пелипейченка, при обнаружении таких симптомов надо срочно вызвать скорую помощь и настойчиво сказать врачам, что человека надо класть в больницу". До приезда врачей нужно успокоить человека, положить на кровать и обеспечить доступ свежего воздуха.

"Эти симптомы могут исчезнуть в течение получаса-часа, а скорая еще не приехала. Поэтому надо, чтобы в течение 10-20 минут человек уже был в больнице или медицинская помощь была оказана непосредственно у этого пациента", – подчеркнул он.