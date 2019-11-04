Не только бесят, но и могут быть опасными: какие угрозы могут принести мухи

Новости шоу бизнеса:Мухи являются переносчиками 200 различных типов вредных бактерий.

С приходом весны природа начинает оживать. Это относится и к насекомым, которые часто становятся причиной испорченного пикника. Мухи намного опаснее, чем мы думаем.

Мухи являются переносчиками 200 различных типов вредных бактерий, в основном благодаря тому, что их излюбленными местами обитания являются гнилая пища и фекалии.

Даже если вы смахнете муху сразу после того, как она приземлилась на ваш сэндвич, – поздно. Она его уже испортила. Эксперты по борьбе с вредителями утверждают, что тысячи крошечных волосков на теле мухи за считанные секунды переносят бактерии, которые представляют серьезную угрозу для здоровья.

Мухи – самые опасные разносчики инфекций, которые переносят на себе многие кишечные заболевания и яйца глистов. Комнатная муха является главным разносчиком инфекционных и паразитных заболеваний: брюшной тиф, дизентерия, холера, паратиф, а также туберкулез, дифтерия, полиомиелит и даже сибирская язва.

И если вы думаете, что брюшным тифом, к примеру, уже никто не болеет, ошибаетесь. В 2000 году в мире им заразились 21,6 млн человек, 1 % из которых от него и умерли.

Мухи почти всегда инфицируют продукты, с которыми контактируют. Так что лучший способ не заразиться – просто отрезать и выбросить ту часть, которой она коснулась.