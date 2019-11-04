Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Канада готовит к отправке в Украину первую партию вооружения
Канада готовит к отправке в Украину первую партию вооружения
Под ОПУ проходит акция "Год без Кати" (Видео)
Под ОПУ проходит акция "Год без Кати" (Видео)
Капитан Динамо пожаловался на арбитров
Капитан Динамо пожаловался на арбитров
Hollywood Film Awards 2019: имена всех лауреатов
Hollywood Film Awards 2019: имена всех лауреатов

Как легко остановить изжогу: лучшие советы

Как легко остановить изжогу: лучшие советы
21:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Медики объяснили, как можно предотвратить изжогу.

Зачастую после даже непродолжительного употребления фаст-фуда или другой нездоровой пищи возникают неприятные ощущения в животу, жжение в пищеводе и прочее. Узнай, соблюдение каких простых, но эффективных правил поможет тебе предотвратить изжогу.

Периодическая изжога, как правило, возникает вследствие потребления большого количества газированных напитков, цитрусовых, томатов, шоколада, крепкого чая и кофе, свежеиспеченного хлеба и пирогов.

Эти продукты понижают тонус клапана между пищеводом и желудком, в результате чего желудочное содержимое попадает в пищевод, вызывая изжогу. Таким же действием на клапан обладают никотин и некоторые лекарственные препараты.

Предупредить изжогу помогут такие рекомендации:

– Старайся есть небольшими по объему порциями, но чаще. Если тебе нужно плотно поесть – пей во время еды воду небольшими глотками. Вода смоет кислоту со стенок пищевода.

– Во время и после еды ослабь тугой пояс. Ношение тугих поясов, беременность, поднятие тяжестей способствуют повышению внутрибрюшного давления, что, в свою очередь, способствует возникновению изжоги.

Как быстро избавиться от изжоги без таблеток

– Если ты принимаешь лекарственные препараты, которые повышают кислотность в желудке (аспирин, ибупрофен, ортофен), старайся пить их после еды.

– Не ложись спать или просто полежать сразу после приема пищи. Горизонтальное положение способствует затеканию кислоты в пищевод. Если ты чувствуешь потребность полежать – подними изголовье с помощью подушки на 10-15 см.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Рекомендации, Изжога.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата
02 Гороскоп на завтра, 4 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
04 Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь
05 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Канада сменила посла в Украине
Канада сменила посла в Украине
Военным медикам хотят дать статус участников боевых действий
Военным медикам хотят дать статус участников боевых действий
Дочь Поляковой &quot;взялась&quot; за пение (Видео)
Дочь Поляковой "взялась" за пение (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь