Врачи назвали продукт помогающий снизить уровень холестерина

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03:58 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Какой продукт стоит обязательно включить в свой рацион.

О пользе морских продуктов, вероятно, известно всем. Но один из них особенно полезен. Речь идет о тунце, именно в нем содержатся столь важные для здоровья незаменимые аминокислоты.

К тому же, мясо тунца благодаря своему уникальному составу достаточно быстро готовится и усваивается организмом. Это позволяет диетологам рекомендовать употребление блюд из тунца в любое время дня, даже на ужин.

Мясо этой рыбы имеет характерный приятный вкус, который отличает ее от большинства морепродуктов, делая похожей на мясо. Если ребенок терпеть не может рыбу, попробуй приготовить ему салат из тунца!

Тунец имеет уникальный витаминный состав: витамины группы B, а также витамины D, E, K и Омега-3-кислоты повышают иммунитет и общую сопротивляемость организма перед внешними факторами.

Для поддержания костной системы и зубов, а также активной работы мозга организму нужны все микроэлементы, которые есть в тунце: фосфор, калий, медь, магний, бром и йод.

Последние исследования влияния морепродуктов на организм человека доказывают, что тунец является одним из лучших природных помощников для компенсации пониженного гемоглобина и железодефицитной анемии.

Также стало известно, что вещества, входящие в состав рыбы, регулируют уровень «вредного» холестерина, предотвращая тем самым засорение артерий. Это особенно важно для всех современных жителей крупных городов.

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Однако не стоит злоупотреблять этим продуктом. Вполне достаточно включать его в рацион 2-3 раза в неделю. Специалисты по диетическому питанию уверены, что максимальную пользу тунец принесет при гармоничном сбалансированном питании, при котором в недельный рацион входит не меньше 25 различных продуктов. Подобное меню лучше любых лекарств может справиться с профилактикой гиповитаминоза и других неприятных явлений, которые связаны с длительной зимой, отсутствием достаточного количества солнечного света и витаминов.

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Все по теме:

Холестерин, Тунец, Как снизить уровень холестерина, Польза тунца, Свойства тунца.
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