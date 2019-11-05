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Продукты, которые далеко не так полезны, как все думают

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Продукты, которые далеко не так полезны, как все думают
14:48 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Многие из нас считают определенные продукты очень полезными, однако на самом деле это не так.

  • 1

    Из-за моды на здоровую жизнь и правильное питание, на прилавках магазинов часто появляются продукты, которые только маскируются под "здоровые".

    Нужно следить за составом, чтобы точно знать, что ты употребляешь.

    Банановые чипсы

    Они действительно бывают полезными, поскольку содержат все то, что есть в бананах. Однако часто производители добавляют к чипсам много ароматизаторов и усилителей вкуса, или вовсе жарят во фритюре в большом количестве масла.

  • 2

    Хрустящие хлебцы

    Хлебцы — один из самых популярных "фитнес"-продуктов. Однако производитель, чтобы улучшить вкусовые качества, добавляет туда различные жиры и дополнения, которые отнюдь не улучшают наше здоровье.

  • 3

    Сухофрукты и цукаты

    Часто ими заменяют конфеты и сладости, однако это не всегда правильный выбор. Производители, чтобы сохранить хороший внешний вид, часто покрывают фрукты толстым слоем сахара и обрабатывают различными химикатами, чтобы защитить их от вредителей.

  • 4

    Плавленый сыр

    В составе такого продукта вовсе не сыр. Это молоко с творожной массой и кучей химических добавок. К тому же, в такой закуске очень много натрия: только кусочек продукта покроет 2/3 суточной нормы этого элемента.

  • 5

    Консервированные овощи и фрукты

    К таким продуктам производитель может добавить что угодно: от уксуса и различных консервантов к соусам, в которых очень много сахара. К примеру, в одной банке фасоли в соусе содержится около 3 ложек сахара.

  • 6

    Йогурты

    Натуральные йогруты очень полезны для организма и желудка, но только тогда, когда в них нет никаких добавок. А вот в магазинных йогуртах очень много сахара и мало белка. Также они очень калорийны, но потому, что мы их не жуем — мозг думает, что мы едим легкую пищу и впоследствии вы быстро проголодаетесь.

  • 7

    Овсянка быстрого приготовления

    Чем меньше хлопья — тем больше их обрабатывали и они быстрее усваиваются. В такой каше высокий гликемический индекс и она быстро усваивается организмом, что приносит ему лишние калории. К тому же, каши с добавками содержат сахар и различные добавки.

    Это не значит, что от этих продуктов стоит отказаться навсегда, однако следует тщательно их выбирать и не покупать обертку вместо самого продукта.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Советы медиков.
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