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На случай, если вы вегетарианец: продукты, которые помогут заменить мясо

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На случай, если вы вегетарианец: продукты, которые помогут заменить мясо
16:42 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

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  • 1

    При этом есть также категория людей, которая хотела бы потреблять меньше мяса, не уменьшая потребления белка. Для этого достаточно добавить в рацион правильные заменители мяса.

    Яйца

    Они возглавляют список продуктов, поставляющих в организм белок. При этом полезные вещества из него усваиваются почти полностью. К тому же белок быстро переваривается. Диетологи считают, что больше полезных веществ сохраняется в яйце, сваренном всмятку.

  • 2

    Кисломолочные продукты 

    Они являются отличным источником кальция и белка. Если раз в день вы будете употреблять кисломолочные продукты, то покроете суточную потребность организма в белке. Кстати, в твороге и сыре с меньшей жирностью гораздо больше белков, чем в жирных продуктах.

  • 3

    Рыба и морепродукты 

    Рыбой вполне можно заменить мясо в рационе. Рыба и морепродукты обеспечивают организм человека легкоусвояемым белком. Причем белок рыбы ничем не уступает мясному. В нем столько же аминокислот и полезных веществ. К тому же благодаря витаминам D и E рыба улучшает зрение, состояние кожи, волос и зубов.

  • 4

    Бобовые вместо мяса 

    Фасоль, горох, соя, чечевица, чина, нут способны заменить мясо в рационе, так как содержат растительный белок. Особенно полезны чечевица и фасоль. Чтобы бобовые лучше усваивались организмом, их лучше употреблять в сочетании с другими овощами.

  • 5

    Орехи

    Запасы белков можно пополнять орехами. По мнению диетологов, орехи отлично помогают сохранить здоровье и молодость. Больше всего качественных белков содержится в грецком орехе, немного меньше – в миндальном. 

  • 6

    Грибы 

    Они являются отличным поставщиком белка. При этом низкокалорийные, что важно для тех, кто хочет похудеть. Так как грибы трудно перевариваются, употреблять каждый день их не стоит.

  • 7

    Крупы

    Они также богаты протеинами и могут заменить мясо. Овсянка, рис, кукуруза в качестве гарнира станут дополнительным источником белка. А гречка содержит больше всего белка среди прочих круп (больше 12%). Ее полезно есть детям и беременным.

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Питание, Мясо, Советы, Фрукты, Овощи, Диетологи, Вегетарианство, Вегетарианец, Растительная пища.
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