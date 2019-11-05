На случай, если вы вегетарианец: продукты, которые помогут заменить мясо

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При этом есть также категория людей, которая хотела бы потреблять меньше мяса, не уменьшая потребления белка. Для этого достаточно добавить в рацион правильные заменители мяса.

Яйца

Они возглавляют список продуктов, поставляющих в организм белок. При этом полезные вещества из него усваиваются почти полностью. К тому же белок быстро переваривается. Диетологи считают, что больше полезных веществ сохраняется в яйце, сваренном всмятку.