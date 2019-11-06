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Врачи рассказали, чем полезны бананы для здоровья

Врачи рассказали, чем полезны бананы для здоровья
02:29 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Бананы успокаивают нервы и спасают от изжоги.

Бананы – очень полезный и вкусный продукт. Они содержат много важных питательных веществ, улучшают пищеварение, укрепляют здоровье сердца и обеспечивают потерю веса. Помимо того, что они очень питательны, они также являются удобным перекусом. Употребление бананов снижает риск возникновения рака и астмы.

Какими полезными веществами богаты бананы

В бананах содержатся легкоусваиваемые углеводы, а также глюкоза, фруктоза и сахароза. Кроме этого, бананы насыщены минералами и витаминами.

Бытует мнение, что от бананов необходимо отказываться во время диеты, так как он насыщен крахмалом. Но диетологи с этим не согласны – в бананах есть яблочная кислота, а также ферменты, благодаря которым углеводы усваиваются лучше. Помимо этого, банан способен помогать организму поддерживать определенный уровень сахара в крови, благодаря чему вам не грозят приступы бесконтрольного аппетита. Приятной новостью для худеющих также является то, что в 100 г бананов содержится всего 90 ккал, при этом в бананах жиров нет вообще.

Когда мы едим бананы, мы получаем витамины C и E, а также витамин B6, отвечающий за поддержание уровня глюкозы в крови и помогающий успокоить нервную систему. Благодаря содержащемуся в бананах железу можно поднять уровень гемоглобина в крови.

Кому нужно есть бананы

Особо полезен банан людям, которым необходим калий. Из одного банана мы получаем около 400 мг калия, который в свою очередь укрепляет сердечную мышцу, нормализует деятельность сердца, борется с повышенным давлением крови.

Знают, чем полезен банан, и те люди, которые страдают от болей в желудке. Банан является единственным фруктом, который можно есть сырым, не опасаясь вызвать язву или хронический гастрит. Польза бананов также состоит в том, что в нем содержится клетчатка и пектины, которые улучшают работу пищеварения.

Бананы помогают от изжоги

Плоды этого фрукта также нейтрализуют кислоту, благодаря чему быстро проходит изжога. Банан также полезен для людей, страдающих от заболеваний сосудов, заболеваний, которые сопровождаются отеками, заболеваниях почек. Калий из бананов также помогает регулировать водно-солевой обмен, выводит из организма лишнюю жидкость, повышает обеспечение мозга кислородом. Так 1-2 банана в день помогут вам стать более внимательным и спасут от депрессии.

Борьба со стрессом: лучшие продукты для поднятия настроения

Женщинам, которые страдают от ПМС, необходимо есть бананы перед критическими днями. Благодаря этому симптомы ПМС не будут такими острыми, как обычно. Банан также включают в число продуктов, которые нужно есть после тренировки.

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