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Похудеть легко: чудодейственный напиток против лишнего веса

Похудеть легко: чудодейственный напиток против лишнего веса
11:56 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Диетологи назвали полезный напиток для эффективного похудения.

Чтобы избавиться от лишнего веса, вовсе необязательно садиться на диету или потеть в тренажерном зале. Достаточно просто регулярно пить коктейль с куркумой.

Каждый из нас старается есть здоровые продукты, которые бы приносили исключительно пользу организму. Однако мало кто знает, что некоторые ингредиенты обладают не просто набором полезных веществ, но и способствуют похудению. Одним из таких ингредиентов является куркума.

Куркума для похудения: как принимать

Чтобы похудеть при помощи куркумы, необходимо пить специальный напиток сутра, натощак, в течение месяца. Специалисты говорят, что благодаря веществу "куркумину", куркума ускоряет обмен веществ, выводит лишнюю жидкость и способствует сжиганию жиров.

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Интересно, что помимо благотворного влияния на лишний вес, употребление куркумы помогает предотвратить образование тромбов, восстанавливает клетки печени, защищает кожу от преждевременного старения, а также снимает отечность.

Важно: курс похудения при помощи куркумы длится 4 недели. Далее, нужно сделать перерыв на 2-3 недели.

Куркума для похудения: как готовить

Чтобы приготовить коктейль для похудения из куркумы, в стакан теплой воды добавь половину чайной ложки куркумы, хорошо размешай напиток и выпей его.

Поскольку у куркумы достаточно специфический вкус, который в чистом виде нравится не всем, специалисты предлагают несколько вариантов приготовления коктейля:

Вместо теплой воды возьми нежирное теплое молоко. Лактоза сделает вкус более приятным;

Добавь в коктейль чайную ложку меда – это усилит благотворное влияние на сердце;

Главные секреты эффективного похудения

Если у тебя есть целлюлит – замени теплую воду отваром из корня солодки, который налаживает работу лимфы;

Чтобы усилить эффект, добавляй в коктейль четверть чайной ложки корицы.

Важно: куркума имеет противопоказания. Перед началом курса похудения стоит проконсультироваться с врачом.

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Похудение, Напиток, Куркума.
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