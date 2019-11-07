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Не так, как думали раньше: продукты, которые зря считают вредными

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Не так, как думали раньше: продукты, которые зря считают вредными
06:54 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: medpravila.com

Новости шоу бизнеса:Продукты, которые принято считать вредными, хотя на самом деле все не так однозначно.

  • 1

    Соль

    Когда-то соль называли "белым ядом". Но при умеренном потреблении она совершенно безвредна, а наоборот, если мы прекращаем ее потреблять, тело начинает вырабатывать гормоны и энзимы, которые повышают кровяное давление.

  • 2

    Яйца

    Говорят, что нужно ограничить потребление яиц из-за холестерина. Но спустя некоторое время ученные доказали, что существует 2 вида холестерина, и яйца содержат "хороший". Яйца богаты железом и белком, а также разными антиоксидантами.

  • 3

    Попкорн

    Вы знаете, что в попкорне содержится больше антиоксидантов (полифенолов), чем в овощах и фруктах? Именно эти вещества снижают риск сердечных заболеваний и рака.

    Лучше употреблять попкорн, который не содержит искусственных добавок.

  • 4

    Белый рис

    Белый рис не содержит глютен и помогает предотвратить хронические проблемы с пищеварением. Он легко усваивается и помогает вывести токсины.

  • 5

    Пицца

    В пицце нет ничего плохого, если приготовить ее дома! Это отличный источник самых разных веществ!

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