Не так, как думали раньше: продукты, которые зря считают вредными

Когда-то соль называли "белым ядом". Но при умеренном потреблении она совершенно безвредна, а наоборот, если мы прекращаем ее потреблять, тело начинает вырабатывать гормоны и энзимы, которые повышают кровяное давление.

Говорят, что нужно ограничить потребление яиц из-за холестерина. Но спустя некоторое время ученные доказали, что существует 2 вида холестерина, и яйца содержат "хороший". Яйца богаты железом и белком, а также разными антиоксидантами.

3

Попкорн

Вы знаете, что в попкорне содержится больше антиоксидантов (полифенолов), чем в овощах и фруктах? Именно эти вещества снижают риск сердечных заболеваний и рака.

Лучше употреблять попкорн, который не содержит искусственных добавок.