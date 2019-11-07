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Четверг, 07.11.2019
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Врачи назвали овощи, способные разрушать зубы

Врачи назвали овощи, способные разрушать зубы
02:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Доктора также сообщили, что для здоровья зубов вредны кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель.

Группа стоматологов из Европы составила список овощей, которые разрушают зубы. Наиболее опасными из них признаны цуккини и спаржа. Доктора также сообщили, что для здоровья зубов вредны кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель. В перечисленных дарах природы наиболее высокое содержание органических кислот, которые со временем разъедают зубную эмаль и приводят к разрушению всего зубного скелета.

Поскольку упомянутые овощи очень сложно не есть, особенно тем, кто следит за правильным питанием, рекомендуется после еды полоскать рот или чистить зубы.

Натуральные соки увеличивают риск наступления преждевременной смерти

Также специалисты советуют употреблять в пищу побольше яблок, поскольку яблочная кислота, входящая в их состав, наоборот, делает эмаль крепче и благоприятно сказывается на здоровье ротовой полости.

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Зубы, Здоровье зубов, вредные продукты для зубов.
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