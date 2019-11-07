Врачи рассказали, что авокадо защищает от диабета и лишнего веса

Новости шоу бизнеса:Но для этого данный фрукт не следует класть на хлебные тосты. Авокадо должно стать полноценной заменой углеводов, а не их дополнением.

Авокадо должно стать значительным дополнением к нашему рациону, но только не в качестве топпинга для тостов, как подчеркивают эксперты в области здорового питания. Хлеб относится к числу продуктов из переработанных углеводов, и какие бы топпинги мы не использовали, определённый вред для здоровья от самих углеводов перечеркнуть ими не получится.

Исследователи из Института технологий в Иллинойсе решили выяснить, может ли входящий в состав авокадо жир быть полезен в деле борьбы с лишним весом и снижением риска диабета у людей с ожирением, как это было подтверждено в ходе последних исследований.

В сферу их внимания попал 31 человек, чей индекс массы тела превышал 30 пунктов. Выяснилось, что если авокадо является заменой рафинированных углеводов вроде хлеба и пасты, то оно эффективно подавляет голод и способствует снижению лишнего веса. Кроме того, авокадо можно использовать в качестве эффективного инструмента контроля резистентности инсулина и сахара в крови. Но если же авокадо используется в качестве топпинга для тостов, то его эффект практически полностью исчезает. Следовательно, данный фрукт не нужно употреблять вместе с углеводами, а необходимо есть взамен них.

Тосты или бутерброды с авокадо длительное время преподносятся в качестве одного из компонентов здорового питания. Однако подобная комбинация углеводов и жиров является искусственной, ведь ничего подобного в природе встретить невозможно. В результате, после употребления хлеба с авокадо в мозге происходит резкий выброс дофамина - гормона удовольствия. Именно этим объясняется популярность данного блюда. Учёные уже доказали, что авокадо содержит полезные для здоровья жиры, а вот хлеб представляет собой переработанные углеводы, употребление которых лучше ограничить.