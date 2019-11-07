Осенние ягоды, которые помогут укрепить здоровье

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Шиповник

Эти ягоды собирают в течение всего лета, но во многих регионах они начали дозревать только сейчас. Шиповник занимает лидирующие позиции по содержанию витамина С, обгоняя даже лимон и черную смородину. Кроме того, ягода очень благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, повышает уровень гемоглобина, понижает давление.

В основном сами ягоды не едят, из них делают варенье или полезный отвар. Сушеные плоды могут долго храниться, поэтому запасов хватит и до следующей осени.